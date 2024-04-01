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Haberler Galeri Hazal Kaya imajını tazeledi! Radikal seçimi hayranlarını ikiye böldü... İşte Hazal Kaya'nın kısacık kestiği saçları!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:02

Hazal Kaya imajını tazeledi! Radikal seçimi hayranlarını ikiye böldü... İşte Hazal Kaya'nın kısacık kestiği saçları!

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Daha sonra Leyla Süreyya adını verdikleri bir de kızları olan çift mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösteriliyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Hazal Kaya son olarak imaj tazeledi. Hazal Kaya'nın kısacık kestirdiği saçları hayranlarını ikiye böldü. Kimileri kısa saçı Hazal Kaya'ya yakıştırırken kimileri de "Keşke kesmeseydin" dedi...

Hazal Kaya imajını tazeledi! Radikal seçimi hayranlarını ikiye böldü... İşte Hazal Kaya’nın kısacık kestiği saçları!

Son dönemde katıldığı programlardaki samimi itiraflarla adından söz ettiren Hazal Kaya son olarak sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Hazal Kaya imajını tazeledi! Radikal seçimi hayranlarını ikiye böldü... İşte Hazal Kaya’nın kısacık kestiği saçları!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Hazal Kaya imaj tazeledi.

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Hazal Kaya imajını tazeledi! Radikal seçimi hayranlarını ikiye böldü... İşte Hazal Kaya’nın kısacık kestiği saçları!

Hazal Kaya'nın kısacık kestirdiği saçları hayranlarını ikiye böldü. İşte Hazal Kaya'nın yeni imajı...

Hazal Kaya imajını tazeledi! Radikal seçimi hayranlarını ikiye böldü... İşte Hazal Kaya’nın kısacık kestiği saçları!

Kimileri kısa saçı Hazal Kaya'ya yakıştırırken kimileri de "Keşke kesmeseydin" dedi...

Hazal Kaya imajını tazeledi! Radikal seçimi hayranlarını ikiye böldü... İşte Hazal Kaya’nın kısacık kestiği saçları!
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