Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali sevimli halleri ile 'Maşallah' dedirtti! Dünyanın en tatlı "I love you"su olabilir...
Giriş Tarihi: 01.07.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 16:31

Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali sevimli halleri ile 'Maşallah' dedirtti! Dünyanın en tatlı "I love you"su olabilir...

Güzel oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi de kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kendileri kadar oğulları Fikret Ali de ilgi odağı. Sevilen çiftin oğulları Fikret Ali'nin sevimli halleri sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İngilizce "Seni seviyorum" demeyi öğrenen Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'ye "Maşallah" yorumları yağdı...

Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali sevimli halleri ile 'Maşallah' dedirtti! Dünyanın en tatlı I love yousu olabilir...

Güzel oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali sevimli halleri ile 'Maşallah' dedirtti! Dünyanın en tatlı I love yousu olabilir...

Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi de kucağına almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali sevimli halleri ile 'Maşallah' dedirtti! Dünyanın en tatlı I love yousu olabilir...

Mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kendileri kadar oğulları Fikret Ali de ilgi odağı.

Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali sevimli halleri ile 'Maşallah' dedirtti! Dünyanın en tatlı I love yousu olabilir...

Sevilen çiftin oğulları Fikret Ali'nin sevimli halleri sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali sevimli halleri ile 'Maşallah' dedirtti! Dünyanın en tatlı I love yousu olabilir...

İngilizce "Seni seviyorum" demeyi öğrenen Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'ye "Maşallah" yorumları yağdı...

Ali Atay ve Hazal Kaya'nın oğulları Fikret Ali'den "I Love You" sözleri | Video

SON DAKİKA