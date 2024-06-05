Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Herkes Arap zannediyordu… Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle hafızalara kazınmıştı...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 12:27

Herkes Arap zannediyordu… Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle hafızalara kazınmıştı...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan ve Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle hafızalara kazınmıştı... Birçok Yeşilçam filminde boy gösteren Celal Yonat, Arap Celal rolüyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Ancak, Yeşilçam izleyicilerinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı gerçekten Arap sandığı ilginç bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Arap Celal aslında nereli? İşte herkesin yanlış bildiği o gerçek...

Herkes Arap zannediyordu… Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı! Kemal Sunal’ın Sen içme Arap... repliğiyle hafızalara kazınmıştı...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan ve Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllarda yer edinen Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat, yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından tekrar gündeme geldi.

Herkes Arap zannediyordu… Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı! Kemal Sunal’ın Sen içme Arap... repliğiyle hafızalara kazınmıştı...

İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Celal Yonat - Sivas

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Herkes Arap zannediyordu… Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı! Kemal Sunal’ın Sen içme Arap... repliğiyle hafızalara kazınmıştı...

Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli?

Herkes Arap zannediyordu… Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı! Kemal Sunal’ın Sen içme Arap... repliğiyle hafızalara kazınmıştı...

MERT RAMAZAN DEMİR

Van

Herkes Arap zannediyordu… Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı! Kemal Sunal’ın Sen içme Arap... repliğiyle hafızalara kazınmıştı...

SILA TÜRKOĞLU

İzmir - Bornova

SON DAKİKA