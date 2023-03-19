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Haberler Galeri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle gecelerde! Romantik akşam yemeği
Giriş Tarihi: 19.03.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 07:56

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle gecelerde! Romantik akşam yemeği

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu gecelerde sevgilisiyle ortaya çıktı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanı Mürsel Kaya kaptırmıştı. 25 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu İstanbul gecelerinde sevgilisi ile görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya ile birlikte restoranda romantik bir akşam yemeği yedi. Çilingiroğlu, "Mürsel ile birlikte güzel bir akşam yemeği yedik. Keyifli bir akşamdı. Şimdi evlerimize gidiyoruz" dedi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle gecelerde! Romantik akşam yemeği

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun ayaklarını yerden kesen aşk! Zehra Çilingiroğlu, bir süredir aşk yaşadığı Mürsel Kaya ile gecelerder görüntülendi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle gecelerde! Romantik akşam yemeği

ZEHRA-MÜRSEL AŞKI TAM GAZ

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle gecelerde! Romantik akşam yemeği

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu gecelerde sevgilisiyle ortaya çıktı!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle gecelerde! Romantik akşam yemeği

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle gecelerde! Romantik akşam yemeği

Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanı Mürsel Kaya kaptırmıştı. 25 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu İstanbul gecelerinde sevgilisi ile görüntülendi.

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