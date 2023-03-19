Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle gecelerde! Romantik akşam yemeği

Giriş Tarihi: 19.03.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 07:56

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu gecelerde sevgilisiyle ortaya çıktı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanı Mürsel Kaya kaptırmıştı. 25 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu İstanbul gecelerinde sevgilisi ile görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya ile birlikte restoranda romantik bir akşam yemeği yedi. Çilingiroğlu, "Mürsel ile birlikte güzel bir akşam yemeği yedik. Keyifli bir akşamdı. Şimdi evlerimize gidiyoruz" dedi.