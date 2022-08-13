Giriş Tarihi: 13.08.2022 08:37
Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
08:39
Hülya Avşar yine bombayı patlattı! Kendi yönetti kendi oynadı! Sakızı ağzından çıkarıp…
Güzelliğiyle dillere destan olan Hülya Avşar yine gündem oldu. Hülya Avşar, tüm dijital platformlarda yayınlanan, yeni şarkısı 'Yapma Aşkım'ın klibinin yönetmenliğini yaptı. Çekimleri Balat'ta yapılan ve 1 gün süren çekimlerde 50 kişilik bir ekip görev yaptı. Klipte reklam yüzü olduğu mücevher markasının ürünlerini kullanan Avşar'a klip için özel takılar üretildi. Sanatçı, daha önce 'Sensiz Kaldım' şarkısının klibini ve otobiyografik filmi 'Selfi'nin de yönetmenliğini yapmıştı. Hülya Avşar'a klibinde Tarık Ündüz eşlik etti.