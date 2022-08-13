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Haberler Galeri Hülya Avşar yine bombayı patlattı! Kendi yönetti kendi oynadı! Sakızı ağzından çıkarıp…
Giriş Tarihi: 13.08.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 08:39

Hülya Avşar yine bombayı patlattı! Kendi yönetti kendi oynadı! Sakızı ağzından çıkarıp…

Güzelliğiyle dillere destan olan Hülya Avşar yine gündem oldu. Hülya Avşar, tüm dijital platformlarda yayınlanan, yeni şarkısı 'Yapma Aşkım'ın klibinin yönetmenliğini yaptı. Çekimleri Balat'ta yapılan ve 1 gün süren çekimlerde 50 kişilik bir ekip görev yaptı. Klipte reklam yüzü olduğu mücevher markasının ürünlerini kullanan Avşar'a klip için özel takılar üretildi. Sanatçı, daha önce 'Sensiz Kaldım' şarkısının klibini ve otobiyografik filmi 'Selfi'nin de yönetmenliğini yapmıştı. Hülya Avşar'a klibinde Tarık Ündüz eşlik etti.

Hülya Avşar yine bombayı patlattı! Kendi yönetti kendi oynadı! Sakızı ağzından çıkarıp…

Hülya Avşar, yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın tanıtım videosunu Instagram hesabından yayınladı. Klipte Avşar Kızı'nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırmasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Hülya Avşar yine bombayı patlattı! Kendi yönetti kendi oynadı! Sakızı ağzından çıkarıp…

Hülya Avşar'ın yapımcılığını üstlendiği yeni teklisi 'Yapma Aşkım'ın klibi bu akşam dinleyiciyle buluşuyor.

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Hülya Avşar yine bombayı patlattı! Kendi yönetti kendi oynadı! Sakızı ağzından çıkarıp…

Klibinden kesitler paylaşan Avşar Kızı, cüretkar tavırlarıyla dikkat çekti.

Hülya Avşar yine bombayı patlattı! Kendi yönetti kendi oynadı! Sakızı ağzından çıkarıp…

Klipte Avşar Kızı'na oyuncu Tarık Ündüz eşlik etti.

Hülya Avşar yine bombayı patlattı! Kendi yönetti kendi oynadı! Sakızı ağzından çıkarıp…

Albüm çalışmalarına yeniden başlayan Avşar Kızı, yeni şarkılarıyla sevenleri mutlu etti.

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