Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hülya Avşar'dan evlilik itirafı: Yüzleşmek ağır geldi! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nu korku sardı!
Giriş Tarihi: 20.09.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 07:50

Hülya Avşar'dan evlilik itirafı: Yüzleşmek ağır geldi! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nu korku sardı!

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra ile bu düğün karesini "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah" notuyla paylaşmıştı. Sosyal medyada oldukça ilgi gören paylaşımda Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliği dikkat çekmişti. Zehra Çilingiroğlu son hali ile magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarmıştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, güzelliğiyle de "Annesinin kızı" dedirtmişti. Son olarak yine yemekte buluşan eski eşler ve kızlarına teyze Helin Avşar da eşlik etti. Hülya Avşar muhabirlerin sorularını yanıtlarken kızı ile ilgili evlilik itirafında bulundu...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Hülya Avşar’dan evlilik itirafı: Yüzleşmek ağır geldi! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nu korku sardı!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu 1997 yılında hayatlarını birleştirmiş kısa bir süre sonra kızları Zehra'yı kucaklarına almışlardı.

Hülya Avşar’dan evlilik itirafı: Yüzleşmek ağır geldi! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nu korku sardı!

Evliliklerini, Kaya Çilingiroğlu'nun ihaneti ile 2005 yılında sonlandıran eski çiftin arkadaşlıkları baki kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hülya Avşar’dan evlilik itirafı: Yüzleşmek ağır geldi! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nu korku sardı!

Ailecek sık sık bir araya gelen eski eşler son olarak bir düğünde boy göstermişlerdi.

Hülya Avşar’dan evlilik itirafı: Yüzleşmek ağır geldi! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nu korku sardı!

Son olarak yine yemekte buluşan eski eşler ve kızlarına teyze Helin Avşar da eşlik etti. Hülya Avşar muhabirlerin sorularını yanıtlarken kızı ile ilgili evlilik itirafında bulundu...

Hülya Avşar’dan evlilik itirafı: Yüzleşmek ağır geldi! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nu korku sardı!

Sanatçı Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Mekandan ilk önce Zehra Çilingiroğlu ve Helin Avşar çıktı. Yaklaşık 20 dakika sonra da Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ayrıldı.

SON DAKİKA