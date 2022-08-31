Giriş Tarihi: 31.08.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 10:41

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle "Annesinin kızı" dedirtti...

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu da babası gibi golfe merak sardı. Zehra Çilingiroğlu son olarak Zafer Bayramı Golf Turnuvası'nda görüntülendi. Güzelliği ve havalı hali ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Çilingiroğlu magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başardı. Minisi ile golf turnuvasını adeta sallayan Zehra Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, güzelliğiyle de "Annesinin kızı" dedirtiyor...