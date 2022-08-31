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Haberler Galeri Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle "Annesinin kızı" dedirtti...
Giriş Tarihi: 31.08.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 10:41

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle "Annesinin kızı" dedirtti...

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu da babası gibi golfe merak sardı. Zehra Çilingiroğlu son olarak Zafer Bayramı Golf Turnuvası'nda görüntülendi. Güzelliği ve havalı hali ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Çilingiroğlu magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başardı. Minisi ile golf turnuvasını adeta sallayan Zehra Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, güzelliğiyle de "Annesinin kızı" dedirtiyor...

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle Annesinin kızı dedirtti...

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu en az annesi kadar popüler. Genç mimar Zehra Çilingiroğlu anne ve babası gibi spora da oldukça düşkün.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle Annesinin kızı dedirtti...

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu da babası gibi golfe merak sardı.

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle Annesinin kızı dedirtti...

Zehra Çilingiroğlu, annesi gibi tenisçi olmak yerine, babası gibi golfçü olmaya karar verdi.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle Annesinin kızı dedirtti...

Zehra Çilingiroğlu son olarak Zafer Bayramı Golf Turnuvası'na katıldı.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle Annesinin kızı dedirtti...

Hülya Avşar, sosyal medya hebasından kızı Zehra Çilingiroğlu'nu paylaştı.

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