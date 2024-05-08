Hülya Koçyiğit’in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar plaj pozları ile yaktı geçti! Bikinili pozlarına karın kasları damga vurdu!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti. Görkemli düğün sonrası müjdeli haberler de peş peşe gelmişti. .Alkoçlar, evlendiği yılın ekim ayında oğlu Cem'i kucağına almıştı. Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, bundan 1 yıl önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Çift, doğum sonrasında Ada adını verdikleri kızlarıyla bu pozu vermişti. Mutlu aile tablosuyla sosyal medyada ilgi odağı olan Aslışah Alkoçlar, doğum sonrası fit haline neredeyse hemen kavuşmuştu. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti geçtiğimiz günlerde kızları Ada'nın doğum günü kar temalı bir partiyle kutlamıştı. İki çocuk Aslışah Alkoçlar bikinili pozları ile sosyal medyayı salladı. Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar pozlarıyla anneannesinin gençliğini anımsatıyor... Aslışah Alkoçlar'ın karın kasları görenleri kıskandırdı. Aslışah Alkoçlar'ın oğlu ile plaj kareleri beğeni topladı. 'Kim der ki iki çocuk annesi' yorumları yağan Aslışah Alkoçlar pozlarının altında eşine seslendi 'Karını över misin sen de?' Aslışah Alkoçlar'dan minik kızı Ada'nın 1. yaşında aile pozları geldi. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti kızları Ada'nın doğum günü kar temalı bir partiyle kutladı. İşte Aslışah Alkoçlar'ın kızı Ada'nın 1. yaş gününü kutladığı kareler... Aslışah Alkoçlar kızının yeni yaşını 'Benim güzel savaşçı güçlü karakterli kızım bir seneyi geride bıraktık. Tam bugün 11:33'te daha doktor üstünü bile değiştirmeden fırt diye 1 saniyede doğdun. Hayatımıza bambaşka bir renk kattın. (Sayende her şey pembe) Cem, annen, baban ve bütün aile seni çok seviyor. İyi ki doğdun iyi ki bizi seçtin.' sözleriyle kutladı. Güzelliğiyle anneannesi Hülya Koçyiğit'e çok benzetilen Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günde bunu bir kez daha ortaya koydu. Aslışah Alkoçlar'dan anneannesi Hülya Koçyiğit ile dedesi Selim Soydan'lı paylaşım gelmişti. Londra sokaklarında poz veren Aslışah Alkoçlar kendisini anneannesi Hülya Koçyiğit'in 30 yıl önceki haline benzetmişti. Dedesine 'Sağ tarafında Hülya Koçyiğit şuan, sol tarafında 30 sene öncesi' diyen Aslışah Alkoçlara takipçilerinden de destek gelmişti. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ anneannesine çok benzetildi... Aslışan Alkoçlar, 30. yaşına görkemli bir doğum günü partisiyle girmişti... Aslışah Alkoçlar, şıklığıyla göz doldurmuştu... İşte Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününden kareler... İşte Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününden kareler... Hadise de Aslışah Alkoçlar'ı yalnız bırakmamıştı... Öte yandan Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni doğum yapan annelere tavsiyelerde bulunmuştu. 'Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin' diyen Aslışah Alkoçlar, hamilelik sürecinde aldığı kilolardan bahsetmişti. Bu fotoğrafını paylaşan Alkoçlar şunları yazmıştı: 'Biraz etli butlu yeni bir ben, karnım 8 haftalık hamile gibi duruyor. Üç dört kot denemesinden sonra bir tanesine sıgdım. Eski formuma hemen kavusma gibi bir iddam yok bu halimi de cok seviyorum. Yeni doğum yapan annelere sesleniyorum kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin kendinizle gurur duyun, bir insan dünyaya getirdiniz çatlaklarınızı sevin onlar hep 9 aylık emeğizden size güzel hatıralar, bütün anneler benim için bir savaşçı, bir güç hergün aynada kendinize bakın ve eksiklerinizi değil güzelliklerinizi görün kendinizle gurur duyun kendizi çok sevin.' Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Alkoçlar, hamilelik pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Sosyetik isim, karnı burnunda karelerini yayınlamıştı. Aslışah Alkoçlar, derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle göz kamaştırmıştı. 30 yaşındaki Alkoçlar'ın peş peşe paylaştığı pozlarına ise beğeni ve yorum yağmıştı. Çantası 1 milyon TL Öte yandan Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde eşinin ikinci bebek hediyesi olarak aldığı yaklaşık 1 milyon TL'lik çantasıyla çok konuşulmuştu. Kaan Demirağ ile yeni yıl akşamı paylaşım yapan sosyetik güzelin kolundaki yaklaşık 1,5 milyon TL'lik Bulgari marka pırlanta bilekliğin de eşinin yılbaşı hediyesi olduğu öğrenildi. Sosyetik çift, mutlu evlilikleriyle parmakla gösteriliyor.