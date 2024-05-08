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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit'in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar plaj pozları ile yaktı geçti! Bikinili pozlarına karın kasları damga vurdu!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 14:18

Hülya Koçyiğit'in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar plaj pozları ile yaktı geçti! Bikinili pozlarına karın kasları damga vurdu!

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden kısa bir süre sonra oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar, bundan 1 yıl önce de ikinci bebeği Ada'ya kavuşmuştu. İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar bikinili pozları ile sosyal medyayı salladı. Aslışah Alkoçlar'ın karın kasları görenleri kıskandırdı. "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yağan Aslışah Alkoçlar'ın oğlu ile plaj kareleri beğeni topladı. İşte Aslışah Alkoçlar'ın bikinili pozları...

Hülya Koçyiğit’in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar plaj pozları ile yaktı geçti! Bikinili pozlarına karın kasları damga vurdu!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Hülya Koçyiğit’in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar plaj pozları ile yaktı geçti! Bikinili pozlarına karın kasları damga vurdu!

Görkemli düğün sonrası müjdeli haberler de peş peşe gelmişti.

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Hülya Koçyiğit’in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar plaj pozları ile yaktı geçti! Bikinili pozlarına karın kasları damga vurdu!

.Alkoçlar, evlendiği yılın ekim ayında oğlu Cem'i kucağına almıştı.

Hülya Koçyiğit’in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar plaj pozları ile yaktı geçti! Bikinili pozlarına karın kasları damga vurdu!

Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, bundan 1 yıl önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

Hülya Koçyiğit’in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar plaj pozları ile yaktı geçti! Bikinili pozlarına karın kasları damga vurdu!

Çift, doğum sonrasında Ada adını verdikleri kızlarıyla bu pozu vermişti.

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