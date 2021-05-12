İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 4 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! Sadece 12 gün görebilmişti...

İbrahim Erkal, ölüm yıldönümünde unutulmadı. 2017 yılında hayatını kaybeden Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sanatçının ölüm yıldönümünde sosyal medyadan paylaşım yaptı. Erkal, twitter'da en çok konuşulan konular listesinde ilk sıraya kadar yükseldi. "Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü. 4 yaşına basan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor...