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Haberler Galeri İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 4 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! Sadece 12 gün görebilmişti...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 13:59

sevenlerine veda edeli tam 4 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı sosyal medyada ilgi odağı oldu! Sadece 12 gün görebilmişti...

, ölüm yıldönümünde unutulmadı. 2017 yılında hayatını kaybeden Erkal'ın eşi , sanatçının ölüm yıldönümünde sosyal medyadan paylaşım yaptı. Erkal, twitter'da en çok konuşulan konular listesinde ilk sıraya kadar yükseldi. "", "" ve "" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı henüz 12 günlüktü. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü. 4 yaşına basan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor...

İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 4 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! Sadece 12 gün görebilmişti...

Çok genç yaşta sevenlerine veda eden şarkıcı , aramızdan ayrılalı dört yıl oldu. Yalnızım, Sırılsıklam ve gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal ölüm yıldönümünde anılıyor.

İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 4 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! Sadece 12 gün görebilmişti...

12 Nisan 2017 yılında , evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak beyin kanaması geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 4 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! Sadece 12 gün görebilmişti...

'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.

İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 4 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! Sadece 12 gün görebilmişti...

O dönem kucağında yeni doğan bebeğiyle kalan , yaptığı duygusal paylaşımla rahmetli eşi 'ı unutmadığını bir kere daha göstermiş oldu.

İbrahim Erkal sevenlerine veda edeli tam 4 yıl oldu! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su sosyal medyada ilgi odağı oldu! Sadece 12 gün görebilmişti...

'ın ölüm yıl dönümünde eşi , kalpleri sızlatan bir paylaşım yaptı.

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