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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde evliliğinde 16 yılı geride bıraktı... İşte İbrahim Tatlıses'in damadı...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:38

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde evliliğinde 16 yılı geride bıraktı... İşte İbrahim Tatlıses'in damadı...

Oğlu İdo'nun ikizleri ile yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan 3'ü ise güzel kızı Zübeyde Melek Akkaş'tan. Usta oyuncu Perihan Savaş ile ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde, her zaman magazinden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Annesi Perihan Savaş, babası İbrahim Tatlıses olan Melek Zübeyde Akkaş kardeşi İdo Tatlıses'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Güzelliği ve zarafeti ile annesine benzetilen Melek Zübeyde 16 yıl önce iş insanı Volkan Akkaş ile hayatını birleştirmişti. Melek Zübeyde Akkaş'tan eşi ile aşk pozu geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in damadı Volkan Akkaş...

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın kızları Melek Zübeyde evliliğinde 16 yılı geride bıraktı... İşte İbrahim Tatlıses’in damadı...

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Şimdilerde ikiz torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'den ise 3 torunu var.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın kızları Melek Zübeyde evliliğinde 16 yılı geride bıraktı... İşte İbrahim Tatlıses’in damadı...

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

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İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın kızları Melek Zübeyde evliliğinde 16 yılı geride bıraktı... İşte İbrahim Tatlıses’in damadı...

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın kızları Melek Zübeyde evliliğinde 16 yılı geride bıraktı... İşte İbrahim Tatlıses’in damadı...

Şimdilerde 40 yaşında olan Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın kızları Melek Zübeyde evliliğinde 16 yılı geride bıraktı... İşte İbrahim Tatlıses’in damadı...

Perihan Savaş, sık sık sosyal medya hesabında yer verdiği kızına düşkünlüğü biliniyor.

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