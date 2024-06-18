İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’yle tanışma hikayesini anlattı! İdo Tatlıses: Beni arabayla eziyordu!

"BENİ NEREDEYSE EZİYORDU…"

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yle nasıl tanıştıklarını esprili bir dille anlattı. İdo Tatlıses, "Arabamı almak için alışveriş merkezinden çıktım. Arabama doğru gidiyordum. Valeden arabamı alacaktım. Yasemin beni eziyordu. Ben de arabayı kullanan Yasemin'e bağırdım. Umrunda bile olmadı. Daha sonra gitti bir yerde oturdu" dedi.