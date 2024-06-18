Giriş Tarihi: 18.06.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
19:34
İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’yle tanışma hikayesini anlattı! İdo Tatlıses: Beni arabayla eziyordu!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ünlü çift, Eser yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in Youtube kanalına konuk oldu. Ünlü çift, bu programda önemli açıklamalarda bulundu. İdo Tatlıses eşiyle nasıl tanıştığını esprili bir dille anlattı. İşte Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in dikkat çeken açıklamaları!