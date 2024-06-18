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Haberler Galeri İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’yle tanışma hikayesini anlattı! İdo Tatlıses: Beni arabayla eziyordu!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 19:34 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 19:34

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’yle tanışma hikayesini anlattı! İdo Tatlıses: Beni arabayla eziyordu!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ünlü çift, Eser yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in Youtube kanalına konuk oldu. Ünlü çift, bu programda önemli açıklamalarda bulundu. İdo Tatlıses eşiyle nasıl tanıştığını esprili bir dille anlattı. İşte Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in dikkat çeken açıklamaları!

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’yle tanışma hikayesini anlattı! İdo Tatlıses: Beni arabayla eziyordu!

2021 yılında evlenen ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’yle tanışma hikayesini anlattı! İdo Tatlıses: Beni arabayla eziyordu!

AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLDULAR

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü çift, bu kez Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in Youtube kanalına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’yle tanışma hikayesini anlattı! İdo Tatlıses: Beni arabayla eziyordu!

"BENİ NEREDEYSE EZİYORDU…"

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yle nasıl tanıştıklarını esprili bir dille anlattı. İdo Tatlıses, "Arabamı almak için alışveriş merkezinden çıktım. Arabama doğru gidiyordum. Valeden arabamı alacaktım. Yasemin beni eziyordu. Ben de arabayı kullanan Yasemin'e bağırdım. Umrunda bile olmadı. Daha sonra gitti bir yerde oturdu" dedi.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’yle tanışma hikayesini anlattı! İdo Tatlıses: Beni arabayla eziyordu!

"POST PAYLAŞTIM: BENİ BUL!"

Ayrıca Tatlıses, "Sarı t-shirt'ümü çektim artislik yaptım çıktım gittim oradan. Tanışamadım ama sonrasında bir post paylaştım. Postta, "İstinye Park'taki sarışın kız! Beni bul!" yazdım. Şu an gülüyorsunuz ama o kız şimdi yanımda oturuyor!" dedi.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’yle tanışma hikayesini anlattı! İdo Tatlıses: Beni arabayla eziyordu!

BİR TÜRLÜ EVLENME TEKLİFİ ETMEDİ!

Yasemin Şefkatli, Tatlıses'in evlenme teklifi etmediğini de itiraf etti. "İdo bana iki kez tektaş aldı ikisinde de evlenme teklifi etmedi" diyen Yasemin Şefkatli'nin bir türlü evlenme teklifi alamadığını anlattığı anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

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