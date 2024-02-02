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Haberler Galeri İkinci kez hamile olan Azra Akın 7 ayı geride bıraktı! Azra Akın: Doğumda öğreneceğiz!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 20:45 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 20:45

İkinci kez hamile olan Azra Akın 7 ayı geride bıraktı! Azra Akın: Doğumda öğreneceğiz!

2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın, mütevazı hayatıyla ekranlardan uzak, sade bir hayat yaşıyor. 2017 yılında Atakan Koru ile evlenen Azra Akın, 2018 yılında da oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü manken şimdilerde ikinci çocuğuna hamile! 7 aylık hamile olan Azra Akın, geçtiğimiz gün oğluyla bir mekan çıkışında görüntülendi. Ünlü manken bebeğinin cinsiyetini doğumda öğreneceklerini dile getirdi. İşte Azra Akın'ın dikkat çeken o açıklamaları!

İkinci kez hamile olan Azra Akın 7 ayı geride bıraktı! Azra Akın: Doğumda öğreneceğiz!

2002 yılında hem Türkiye güzeli hem de Miss World'de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, uzun zamandır ekranlardan uzakta!

İkinci kez hamile olan Azra Akın 7 ayı geride bıraktı! Azra Akın: Doğumda öğreneceğiz!

2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, bu mutlu evliliğinden oğlu Demir'i bir yıl sonra kucağına almıştı.

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İkinci kez hamile olan Azra Akın 7 ayı geride bıraktı! Azra Akın: Doğumda öğreneceğiz!

AZRA AKIN 7 AYLIK HAMİLE!

Ünlü manken Azra Akın şimdilerde ikinci çocuğuna 7 aylık hamile! Azra Akın, geçtiğimiz gün oğluyla bir mekan çıkışında görüntülendi.

İkinci kez hamile olan Azra Akın 7 ayı geride bıraktı! Azra Akın: Doğumda öğreneceğiz!

CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEDİLER

Ünlü manken bebeğinin cinsiyetini doğumda öğreneceklerini dile getirdi.

İkinci kez hamile olan Azra Akın 7 ayı geride bıraktı! Azra Akın: Doğumda öğreneceğiz!

"BİZ SÜRPRİZİ SEVİYORUZ! DOĞUMDA ÖĞRENECEĞİZ"

Akın açıklamasında, "Aşerme gibi bir durumum yok. İkinci çocuğuma 7 aylık hamileyim. Cinsiyetini öğrenmedik, çünkü sürpriz olsun istiyoruz. Biz sürprizi seviyoruz. Kısmetse doğumda öğreneceğiz. Biz ilk çocuğumuz Demir'in cinsiyetini de önceden öğrenmemiştik. Doğum Türkiye'de olacak" diye konuştu.

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