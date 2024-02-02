Giriş Tarihi: 02.02.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
20:45
İkinci kez hamile olan Azra Akın 7 ayı geride bıraktı! Azra Akın: Doğumda öğreneceğiz!
2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın, mütevazı hayatıyla ekranlardan uzak, sade bir hayat yaşıyor. 2017 yılında Atakan Koru ile evlenen Azra Akın, 2018 yılında da oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü manken şimdilerde ikinci çocuğuna hamile! 7 aylık hamile olan Azra Akın, geçtiğimiz gün oğluyla bir mekan çıkışında görüntülendi. Ünlü manken bebeğinin cinsiyetini doğumda öğreneceklerini dile getirdi. İşte Azra Akın'ın dikkat çeken o açıklamaları!