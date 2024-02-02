İkinci kez hamile olan Azra Akın 7 ayı geride bıraktı! Azra Akın: Doğumda öğreneceğiz!

"BİZ SÜRPRİZİ SEVİYORUZ! DOĞUMDA ÖĞRENECEĞİZ"

Akın açıklamasında, "Aşerme gibi bir durumum yok. İkinci çocuğuma 7 aylık hamileyim. Cinsiyetini öğrenmedik, çünkü sürpriz olsun istiyoruz. Biz sürprizi seviyoruz. Kısmetse doğumda öğreneceğiz. Biz ilk çocuğumuz Demir'in cinsiyetini de önceden öğrenmemiştik. Doğum Türkiye'de olacak" diye konuştu.