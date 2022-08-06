Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İlk defa duyanlar hayret etti! Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşiymiş!
Giriş Tarihi: 06.08.2022 09:50

İlk defa duyanlar hayret etti! Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşiymiş!

Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş! Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Son olarak adı Aslıhan Gürbüz ile aşk haberleriyle anılan İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi...

İlk defa duyanlar hayret etti! Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş!

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş!

İlk defa duyanlar hayret etti! Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş!

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Son olarak adı Aslıhan Gürbüz ile aşk haberleriyle anılan İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlk defa duyanlar hayret etti! Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş!

smail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

İlk defa duyanlar hayret etti! Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş!

Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi...

İlk defa duyanlar hayret etti! Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

SON DAKİKA