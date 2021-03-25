İnce beli ile nam salan Cansu Taşkın öyle bir poz verdi ki ... Kadir Çöpdemir'in Cansu Taşkın'ın cesur pozuna yorumu olay oldu!

Cansu Taşkın son yıllarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerin başında geliyor. Adeta her yaptığıyla olay haline gelen güzel isim bir dönem Cristiano Ronaldo ile mesajlaşma haberiyle gündemdeydi. Düzgün fiziğiyle ve estetik operasyonlarıyla dikkat çeken güzel model Cansu Taşkın aşırı ince beli ile biliniyor. Son olarak sosyal medya hesabından çamaşırsız olduğu bir poz veren Cansu Taşkın olay oldu. "Çırağan Sarayın da kirmizi halı sunumum ile karşınızda olacağım" diyen Cansu Taşkın'ın cesur pozuna oyuncu Kadir Çöpdemir'den olay yorum geldi. İşte sosyal medyanın konuştuğu iç çamaşırsız poz veren Cansu Taşkın'a Kadir Çöpdemir yorumu...