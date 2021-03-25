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Haberler Galeri İnce beli ile nam salan Cansu Taşkın öyle bir poz verdi ki ... Kadir Çöpdemir'in Cansu Taşkın'ın cesur pozuna yorumu olay oldu!

İnce beli ile nam salan öyle bir poz verdi ki ... 'in Cansu Taşkın'ın cesur pozuna yorumu olay oldu!

son yıllarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerin başında geliyor. Adeta her yaptığıyla olay haline gelen güzel isim bir dönem ile mesajlaşma haberiyle gündemdeydi. Düzgün fiziğiyle ve estetik operasyonlarıyla dikkat çeken güzel model Cansu Taşkın aşırı ince beli ile biliniyor. Son olarak sosyal medya hesabından çamaşırsız olduğu bir poz veren Cansu Taşkın olay oldu. "Çırağan Sarayın da kirmizi halı sunumum ile karşınızda olacağım" diyen Cansu Taşkın'ın cesur pozuna oyuncu 'den olay yorum geldi. İşte sosyal medyanın konuştuğu 'a Kadir Çöpdemir yorumu...

Giriş Tarihi: 25.03.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 14:06
İnce beli ile nam salan Cansu Taşkın öyle bir poz verdi ki ... Kadir Çöpdemir'in Cansu Taşkın'ın cesur pozuna yorumu olay oldu!

son yıllarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerin başında geliyor. Adeta her yaptığıyla olay haline gelen güzel isim bir dönem ile mesajlaşma haberiyle gündemdeydi.

İnce beli ile nam salan Cansu Taşkın öyle bir poz verdi ki ... Kadir Çöpdemir'in Cansu Taşkın'ın cesur pozuna yorumu olay oldu!

Düzgün fiziğiyle ve estetik operasyonlarıyla dikkat çeken güzel model aşırı ince beli ile biliniyor.

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İnce beli ile nam salan Cansu Taşkın öyle bir poz verdi ki ... Kadir Çöpdemir'in Cansu Taşkın'ın cesur pozuna yorumu olay oldu!

Son olarak sosyal medya hesabından çamaşırsız olduğu bir poz veren olay oldu. "Çırağan Sarayın da kirmizi halı sunumum ile karşınızda olacağım" diyen Cansu Taşkın'ın cesur pozuna oyuncu 'den olay yorum geldi. İşte sosyal medyanın konuştuğu 'a Kadir Çöpdemir yorumu...

İnce beli ile nam salan Cansu Taşkın öyle bir poz verdi ki ... Kadir Çöpdemir'in Cansu Taşkın'ın cesur pozuna yorumu olay oldu!

Çöpdemir, Taşkın'ın bu karesinin altına "Halının bile şanslısı olmak lazım... Ladik'ler, Peluş halılar, İpek halılar şu an dövünüyor, uvunuyor Cansu Hanım" yorumunda bulundu.

İnce beli ile nam salan Cansu Taşkın öyle bir poz verdi ki ... Kadir Çöpdemir'in Cansu Taşkın'ın cesur pozuna yorumu olay oldu!

ise Çöpdemir'in yorumuna kahkaha ve gözlerini kapatan maymun emojisiyle karşılık verdi.

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