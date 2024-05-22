Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve niceleri...Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı da çok ünlüymüş! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:38

Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve niceleri...Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı da çok ünlüymüş! Güzelliğiyle hayran bıraktı

1990'lı yıllarda yayınlanan İnce İnce Yasemince'de hayat verdiği 'Kakılmış' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, adeta yıllara meydan okuyor. Gülazer, Şuayip, Sürahi Nine gibi tiplemeleriyle güldüren Yasemin Yalçın, bir döneme damga vurmuştu. Kendisi gibi tiyatro olan İlyas İlbey ile evli olan Yasemin Yalçın'ın kızı da meğer çok ünlüymüş. Usta tiyatrocunun büyük kızı meğer, ekranlarda fırtınalar estirmiş. Yalçın'ın yetenekli kızı güzelliğiyle de baş döndürüyor. İşte Yasemin Yalçın'ın kızı...

Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve niceleri...Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı da çok ünlüymüş! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Usta oyuncu Yasemin yalçın, İnce İnce Yasemince'de 'Kakılmış' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Türkiye'yi kahkalara boğan Yasemin Yalçın, yıllara rağmen güzelliğini koruyor. Yalçın'ın ilk evliliğinden olan kızı Eylül de güzelliğini annesinden almış. Yasemin Yalçın'ın kızının bir dönem ekranlarda fırtına estirdiğini biliyor muydunuz?...Meğer ünlü tiyatrocunun kızı kendisinden ünlüymüş.

Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve niceleri...Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı da çok ünlüymüş! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Yasemin Yalçın kendisi gibi tiyatrocu olan İlyas İlbey ile yaptığı mutlu evliliğiyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve niceleri...Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı da çok ünlüymüş! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Tiyatro aşkı hiç sönmeyen Yasemin Yalçın, kendi adıyla kurduğu tiyatroda, oyunlar sahnelemeye devam ediyor.

Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve niceleri...Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı da çok ünlüymüş! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Sosyal medyada epek aktif olan Yasemin Yalçın, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve niceleri...Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı da çok ünlüymüş! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Aslen Malatyalı olan ünlü Yalçın'ın ilk evliliğini yaptığı Halil Ateşler'den Eylül adında bir kızı ve İlyas İlbey ile evliliğinde de Eda adında bir kızı var.

SON DAKİKA