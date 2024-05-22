Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
15:38
Kakılmış, İnce İnce Yasemince, Sürahi Nine ve niceleri...Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın kızı da çok ünlüymüş! Güzelliğiyle hayran bıraktı
1990'lı yıllarda yayınlanan İnce İnce Yasemince'de hayat verdiği 'Kakılmış' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, adeta yıllara meydan okuyor. Gülazer, Şuayip, Sürahi Nine gibi tiplemeleriyle güldüren Yasemin Yalçın, bir döneme damga vurmuştu. Kendisi gibi tiyatro olan İlyas İlbey ile evli olan Yasemin Yalçın'ın kızı da meğer çok ünlüymüş. Usta tiyatrocunun büyük kızı meğer, ekranlarda fırtınalar estirmiş. Yalçın'ın yetenekli kızı güzelliğiyle de baş döndürüyor. İşte Yasemin Yalçın'ın kızı...