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Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın siz bir de gerçek kızı Berfin'i görün! Oyuncu olacak derken ters köşe yaptı!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 14:25

İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın siz bir de gerçek kızı Berfin'i görün! Oyuncu olacak derken ters köşe yaptı!

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisi ile uzun bir zaman sonra ekrana döndü. 56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri dizisinde Azem Yücedağ karakterine hayat veriyor. Sosyal medyada ilgi odağı olan Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı markaj altına alındı. Yılmaz Erdoğan'ın 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin Erdoğan herkesi ters köşe yaptı. Oyuncu olacağına kesin gözüyle bakılan Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan yeni mesleği ile şaşırttı.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın siz bir de gerçek kızı Berfin’i görün! Oyuncu olacak derken ters köşe yaptı!

Sosyal medya İnci Taneleri ile ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan'ı konuşuyor. İnci Taneleri dizisinin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan ilgi odağı oldu.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın siz bir de gerçek kızı Berfin’i görün! Oyuncu olacak derken ters köşe yaptı!

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisinde Öğretmen Azem Yücedağ karakterine hayat veriyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın siz bir de gerçek kızı Berfin’i görün! Oyuncu olacak derken ters köşe yaptı!

Senaryosu Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın siz bir de gerçek kızı Berfin’i görün! Oyuncu olacak derken ters köşe yaptı!

56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisi sonrası sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olmayı başarıyor.

İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın siz bir de gerçek kızı Berfin’i görün! Oyuncu olacak derken ters köşe yaptı!

Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı markaj altına alındı.

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