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Haberler Galeri İrem Kutluay güzelliğiyle annesini solladı! Demet Şener’in kızı İrem Kutluay Çeşme’de böyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 03.08.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 08:15

İrem Kutluay güzelliğiyle annesini solladı! Demet Şener’in kızı İrem Kutluay Çeşme’de böyle görüntülendi!

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener aşk paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in çocuklarıyla paylaşımları büyük ilgi görüyor. İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay, Çeşme'de arkadaşıyla tatil yapıyor. 16 yaşında olan ve güzelliğiyle şimdiden dikkat çekmeye başlayan İrem, uzun boyu ve düzgün fiziğiyle annesini geride bıraktı. Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay'ın son halini görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oldu. İşte güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösterilen Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali...

ERCAN AKGÜN
İrem Kutluay güzelliğiyle annesini solladı! Demet Şener’in kızı İrem Kutluay Çeşme’de böyle görüntülendi!

Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. İki çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem büyüdü. İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay, Çeşme'de arkadaşıyla tatil yapıyor.

İrem Kutluay güzelliğiyle annesini solladı! Demet Şener’in kızı İrem Kutluay Çeşme’de böyle görüntülendi!

Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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İrem Kutluay güzelliğiyle annesini solladı! Demet Şener’in kızı İrem Kutluay Çeşme’de böyle görüntülendi!

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı.

İrem Kutluay güzelliğiyle annesini solladı! Demet Şener’in kızı İrem Kutluay Çeşme’de böyle görüntülendi!

Şimdilerde Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener aşk paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

İrem Kutluay güzelliğiyle annesini solladı! Demet Şener’in kızı İrem Kutluay Çeşme’de böyle görüntülendi!

Özel hayatı ile merak edilen ünlü manken Demet Şener çocuklarına olan düşkünlüğü ile de takdir topluyor.

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