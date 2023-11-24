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Haberler Galeri İstanbul İçin Son Çağrı filminin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'dan evlilik itirafı! Bombaları ardı ardına patlattı
Giriş Tarihi: 24.11.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 14:32

İstanbul İçin Son Çağrı filminin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'dan evlilik itirafı! Bombaları ardı ardına patlattı

Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde yeniden biraraya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, magazin gündeminden düşmüyor. Dijital platforma çekilen 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi için gerçekleşen galada ünlüler geçidi vardı. 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat şıklıklarıyla beğeni toplarken ikiliye eşleri Başak Dizer ile Kenan Doğulu da eşlik etmişti. Galaya Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer ile Beren Saat - Kenan Doğulu çiftlerinin eğlenceli dansları damga vurmuştu. Son olarak ise; Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ katıldıkları programda çarpıcı açıklamalarda bulundular. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un ardı ardına patlattığı bomba açıklamaları…

İstanbul İçin Son Çağrı filminin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ’dan evlilik itirafı! Bombaları ardı ardına patlattı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'daki ikonik yüzme sahnesi hakkında konuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul İçin Son Çağrı filminin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ’dan evlilik itirafı! Bombaları ardı ardına patlattı

İbrahim Selim'in sosyal medya üzerinden yaptığı programa konuk olan Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin çok izlenen dizileri arasında bulunan Aşk-ı Memnu dizisindeki havuza esprisi konusu olan atlayışı hakkında konuştu: ''Şu yüzüşü, Adana'da kanalda yüzmeyen adam anlamaz. Bunun özel bir adı var; Boğmaca olimpiyatları serbest stil." diye konuştu.

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İstanbul İçin Son Çağrı filminin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ’dan evlilik itirafı! Bombaları ardı ardına patlattı

O SAHNE SORULDU
Programda Aşk-ı Memnu'dan bir sahne gösterildi ve Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'a "Gözlerimden ateş çıkmasına sebebiyet veren kavga neydi?" diye sordu. Tatlıtuğ ise "Sen Firdevs Hanım'ın kızısın." cevabını vererek soruyu doğru bildi.

İstanbul İçin Son Çağrı filminin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ’dan evlilik itirafı! Bombaları ardı ardına patlattı

EŞİ BAŞAK DİZER İLE İLGİLİ SORUYA BÖYLE YANIT VERDİ

Kıvanç Tatlıtuğ, "Evlilik zor mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Sence sevgili olmak zor mu? Evliliği neden bir kalıba sokuyoruz? Evlilik zor mu? Değil. 'Kolay, zor', böyle bir akışı var. Her şey içerisinde var o kümenin."

İstanbul İçin Son Çağrı filminin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ’dan evlilik itirafı! Bombaları ardı ardına patlattı

Ardından sorulan "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusuna ile şu cevabı verdi:

"Kesinlikle öldürmüyor? Sevgililik aşkı öldürüyor mu? Evlilik neden ötekileştiriliyor abi? Evlilik tukaka bir şey mi? Anlamadım ki... Güzel bir şey. Aşkın ömrünün bitmesi gerekiyorsa sevgiliyken de biter evliyken de biter. Bir raf ömrü vardır, onun bitmesi gerekiyordur, biter."

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