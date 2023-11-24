İstanbul İçin Son Çağrı filminin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ’dan evlilik itirafı! Bombaları ardı ardına patlattı

Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde yeniden biraraya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, magazin gündeminden düşmüyor. Dijital platforma çekilen 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi için gerçekleşen galada ünlüler geçidi vardı. 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat şıklıklarıyla beğeni toplarken ikiliye eşleri Başak Dizer ile Kenan Doğulu da eşlik etmişti. Galaya Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer ile Beren Saat - Kenan Doğulu çiftlerinin eğlenceli dansları damga vurmuştu. Son olarak ise; Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ katıldıkları programda çarpıcı açıklamalarda bulundular. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un ardı ardına patlattığı bomba açıklamaları…