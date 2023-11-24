İstanbul İçin Son Çağrı filminin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ’dan evlilik itirafı! Bombaları ardı ardına patlattı

Ardından sorulan "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusuna ile şu cevabı verdi:

"Kesinlikle öldürmüyor? Sevgililik aşkı öldürüyor mu? Evlilik neden ötekileştiriliyor abi? Evlilik tukaka bir şey mi? Anlamadım ki... Güzel bir şey. Aşkın ömrünün bitmesi gerekiyorsa sevgiliyken de biter evliyken de biter. Bir raf ömrü vardır, onun bitmesi gerekiyordur, biter."