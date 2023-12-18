Giriş Tarihi: 18.12.2023 15:04

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Yağmur Taktaş estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Şimdi tanınmaz halde! Bakan dönüp bir daha baktı

Bir dönemin popüler yarışması 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Yağmur Taktaş yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu. Sosyal medyada ilgi odağı olan Yağmur Taktaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yağmur Taktaş yaptığı çıkışlarla tanınmıştı. Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Yağmur Taktaş, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Defalarca estetik yaptıran Yağmur Taktaş'ın Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Yağmur'u görenler gözlerine inanamıyor. Estetikle bam başka birine dönüşen Yağmur'un eski halinde eser yok. İşte Yağmur Taktaş inanılmaz değişimi…