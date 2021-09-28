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Haberler Galeri İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!
Giriş Tarihi: 28.09.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 09:24

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yer aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Başak Dizer ile olan evliliğini gözlerden uzak şekilde yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatına dair bilinmeyenler de merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Denizi ve dalmayı çok seven Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ hayranlarının beğenisi topluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ'un sosyal medya paylaşımları hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ'un Instagram'da beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafları.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

Eşleri, çocukları, hatta anne-babaları bile onların sayesinde milyonlarca insan tarafından tanınıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hande Erçel'e, Fahriye Evcen'den Kenan İmirzalıoğlu'na ünlülerin muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri. İşte ünlü yıldızların, başka işler yapsalar da neredeyse kendileri kadar ünlü kardeşleri...

İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!
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İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!
İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!
İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!
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