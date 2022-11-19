Giriş Tarihi: 19.11.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 06:57

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yer aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Başak Dizer ile olan evliliğini gözlerden uzak şekilde yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatına dair bilinmeyenler de merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Denizi ve dalmayı çok seven Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ hayranlarının beğenisi topluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ'un sosyal medya paylaşımları hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Cem Tatlıtuğ'un Instagram'da beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafları.