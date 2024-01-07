İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!

Eşleri, çocukları, hatta anne-babaları bile onların sayesinde milyonlarca insan tarafından tanınıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hande Erçel'e, Fahriye Evcen'den Kenan İmirzalıoğlu'na ünlülerin muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri. İşte ünlü yıldızların, başka işler yapsalar da neredeyse kendileri kadar ünlü kardeşleri...