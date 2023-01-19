İyilik dizisinin yıldızı Hatice Şendil ’Nereden nereye’ dedirtti... 39 yaşındaki Hatice Şendil’in yıllar içindeki değişimi gündem oldu!

Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:41

'Kurtlar Vadisi', 'Karadağlar', 'Dila Hanım', 'Kaderimin Yazıldığı Gün', 'Yüksek Sosyete' gibi yapımlardaki başarılı performansıyla ilgi toplayan ünlü oyuncu Hatice Şendil, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Her zaman formda fiziği ile dikkat çeken Hatice Şendil'in bu kez yüzündeki değişim sosyal medyaya damga vurdu. 2015 yılında Burak Sağyaşar ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun değişimi binlerce yorum aldı. İşte Hatice Şendil'in sosyal medyaya da damga vuran o inanılmaz değişimi!