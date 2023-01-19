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Haberler Galeri İyilik dizisinin yıldızı Hatice Şendil 'Nereden nereye' dedirtti... 39 yaşındaki Hatice Şendil’in yıllar içindeki değişimi gündem oldu!
Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:41

İyilik dizisinin yıldızı Hatice Şendil 'Nereden nereye' dedirtti... 39 yaşındaki Hatice Şendil’in yıllar içindeki değişimi gündem oldu!

'Kurtlar Vadisi', 'Karadağlar', 'Dila Hanım', 'Kaderimin Yazıldığı Gün', 'Yüksek Sosyete' gibi yapımlardaki başarılı performansıyla ilgi toplayan ünlü oyuncu Hatice Şendil, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Her zaman formda fiziği ile dikkat çeken Hatice Şendil'in bu kez yüzündeki değişim sosyal medyaya damga vurdu. 2015 yılında Burak Sağyaşar ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun değişimi binlerce yorum aldı. İşte Hatice Şendil'in sosyal medyaya da damga vuran o inanılmaz değişimi!

İyilik dizisinin yıldızı Hatice Şendil ’Nereden nereye’ dedirtti... 39 yaşındaki Hatice Şendil’in yıllar içindeki değişimi gündem oldu!

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, Burak Sağyaşar ile 2015 yılında evlendi.

İyilik dizisinin yıldızı Hatice Şendil ’Nereden nereye’ dedirtti... 39 yaşındaki Hatice Şendil’in yıllar içindeki değişimi gündem oldu!

Bu mutlu evliliğinden bir de Can adında oğlu olan Hatice Şendil, sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden…

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İyilik dizisinin yıldızı Hatice Şendil ’Nereden nereye’ dedirtti... 39 yaşındaki Hatice Şendil’in yıllar içindeki değişimi gündem oldu!

Birçok projede yer alan ünlü oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İyilik dizisinin yıldızı Hatice Şendil ’Nereden nereye’ dedirtti... 39 yaşındaki Hatice Şendil’in yıllar içindeki değişimi gündem oldu!

Ünlü oyuncunun son yaptığı paylaşımda yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu.

İyilik dizisinin yıldızı Hatice Şendil ’Nereden nereye’ dedirtti... 39 yaşındaki Hatice Şendil’in yıllar içindeki değişimi gündem oldu!

Her zaman formda fiziği ile dikkat çeken Hatice Şendil'in bu kez yüzündeki değişim sosyal medyaya damga vurdu.

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