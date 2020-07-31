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Haberler Galeri Janset Paçal’ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! Yıllar Janset’e de acımadı!

’ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! Yıllar ’e de acımadı!

90'lı yılların en sevilen isimlerinden biri olan değişimiyle herkesi şaşırttı. 1996 yılında 'de yayınlanan 'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programla tanınan , kısa sürede herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal''ı özellikle çok sevilen ve dizileri ile hatırlıyoruz. Janset Paçal uzun süredir ekranlarda uzak olmayı tercih ediyor. Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Janset Paçal'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin eski ve yeni halleri...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 17:37
Janset Paçal’ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! Yıllar Janset’e de acımadı!

90'lı yılların en sevilen isimlerinden biri olan değişimiyle herkesi şaşırttı. 1996 yılında 'de yayınlanan 'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programla tanınan , kısa sürede herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal''ı özellikle çok sevilen ve dizileri ile hatırlıyoruz. Janset Paçal uzun süredir ekranlarda uzak olmayı tercih ediyor. Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Janset Paçal'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin eski ve yeni halleri...

Janset Paçal’ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! Yıllar Janset’e de acımadı!

NUR KULAKOĞLU

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Janset Paçal’ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! Yıllar Janset’e de acımadı!
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Janset Paçal’ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! Yıllar Janset’e de acımadı!
Janset Paçal’ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! Yıllar Janset’e de acımadı!
Janset Paçal’ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! Yıllar Janset’e de acımadı!
Janset Paçal’ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! Yıllar Janset’e de acımadı!

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