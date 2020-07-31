Janset Paçal’ın değişimi sosyal medyada gündem oldu! Yıllar Janset’e de acımadı!

90'lı yılların en sevilen isimlerinden biri olan Janset Paçal değişimiyle herkesi şaşırttı. 1996 yılında atv'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programla tanınan Janset, kısa sürede herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal''ı özellikle çok sevilen Yarım Elma ve Ayrılsak Da Beraberiz dizileri ile hatırlıyoruz. Janset Paçal uzun süredir ekranlarda uzak olmayı tercih ediyor. Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Janset Paçal'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin eski ve yeni halleri...