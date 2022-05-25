Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’in son paylaşımı dikkat çekti! Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’
Giriş Tarihi: 25.05.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 13:23

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’in son paylaşımı dikkat çekti! Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’

"Sen Çal Kapımı" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, dizinin sona ermesinin ardından ilişkilerini noktalamıştı. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Hande Erçel, gölünü yine bir meslektaşı olan Kaan Yıldırım'a kaptırdı. İngiltere'den gelen bir kareyle ilişkileri belgelenen çift, kısa süre önce de birlikteliklerini kabul etti. Taze aşıkların geçtiğimiz günlerde de lüks bir otelde tatil yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. O görüntüleri sosyal medyada gören Kaan Yıldırım, adeta çılgına döndü. Hande Erçel'in yeni aşkı Kaan Yıldırım, otel yetkililerine sert çıkarak fotoğrafları kimin çektiğinin bulunmasını istedi. Hande Erçel'in son paylaşımı ilgi odağı oldu. Erçel, paylaşımına 'Sev, yaşa, şükret, birlikte' notuyla paylaştı.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’in son paylaşımı dikkat çekti! Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’

Kerem Bürsin ile ilişkisi dizisinin final yapmasıyla sona eren Hande Erçel, özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmüyor.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’in son paylaşımı dikkat çekti! Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’

Erçel, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’in son paylaşımı dikkat çekti! Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’

Magazin dünyasının gözde çifti Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta Marmaris'teki lüks bir otelde aşk tatili yapmıştı.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’in son paylaşımı dikkat çekti! Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, gazetecilere görüntü vermemek için de bu oteli seçmiş ve üç günlük tatilleri için 270 bin TL ödeyerek villada kalmıştı.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’in son paylaşımı dikkat çekti! Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’

Ancak güzel oyuncu ile kendisi gibi oyuncu aşkının birkaç uzaktan çekilmiş karesi, sosyal medyaya düşmüştü.

SON DAKİKA