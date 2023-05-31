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Haberler Galeri Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu! Boğaç Aksoy karavan tatilinde
Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 10:10

Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu! Boğaç Aksoy karavan tatilinde

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedavi sürecine başlamıştı. Kanser tedavisini tamamlayan Aksoy, eski sağlığına kavuştu. Zor günleri geride bırakan 32 yaşındaki oyuncu, huzuru doğada buldu. Her fırsatta doğa aşığı olduğunu belirten ve sık sık kamp yapan ünlü oyuncu, karavan satın aldı.

Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu! Boğaç Aksoy karavan tatilinde

"Arka Sokaklar" dizisiyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine mesleğine ara verip, tedavi sürecine başlamıştı.

Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu! Boğaç Aksoy karavan tatilinde

Kanser tedavisini tamamlayan Aksoy, sevenlerine müjdeli haberi duyurmuştu.

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Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu! Boğaç Aksoy karavan tatilinde

Zor günleri geride bırakan oyuncu, eski sağlığına kavuştu.

Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu! Boğaç Aksoy karavan tatilinde

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, hayalini gerçekleştirdi.

Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu! Boğaç Aksoy karavan tatilinde

Oyuncu tatil tercihini karavandan yana yaptı. Her fırsatta doğa aşığı olduğunu belirten ve sık sık kamp yapan ünlü oyuncu, çareyi karavan satın almakta buldu.

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