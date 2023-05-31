Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:55
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
10:10
Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu! Boğaç Aksoy karavan tatilinde
'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedavi sürecine başlamıştı. Kanser tedavisini tamamlayan Aksoy, eski sağlığına kavuştu. Zor günleri geride bırakan 32 yaşındaki oyuncu, huzuru doğada buldu. Her fırsatta doğa aşığı olduğunu belirten ve sık sık kamp yapan ünlü oyuncu, karavan satın aldı.