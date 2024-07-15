Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kapıcılar Kralı'nın İbram'ını şimdi tanımak imkansız! Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı aradan geçen 47 yılda bakın nasıl değişti...
Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:14

Kapıcılar Kralı'nın İbram'ını şimdi tanımak imkansız! Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı aradan geçen 47 yılda bakın nasıl değişti...

Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden Kapıcılar Kralı, tekrar tekrar kahkahaya boğmaya devam ediyor. ''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi yıllar sonra o apartmanda buluştu! Türk sinemasında veya dizi sektöründe geçmiş yıllarda karşımıza çıkan isimlerin son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bu isimlerden biri de sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı... Aradan geçen 47 yılda artık 50'li yaşlarında biri olan, Kapıcılar Kralı'nın uyanık kapıcısı Seyit'in oğlu İbram, bakın nasıl değişti... İşte ekrana gelen tekrarlarıyla kahkahalara boğan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını şimdi tanımak imkansız! Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı aradan geçen 47 yılda bakın nasıl değişti...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kapıcılar Kralı'nın yönetmenliğini Zeki Ökten yaparken, senaryosunu da Umur Bugay yazmıştı.

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını şimdi tanımak imkansız! Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı aradan geçen 47 yılda bakın nasıl değişti...

1976 yapımı film aradan geçen 47 yılda hala izleyenleri kahkahaya boğmayı başarıyor. Hiç kuşkusuz en sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda usta sanatçı uyanık kapıcı Seyit'e hayat vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını şimdi tanımak imkansız! Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı aradan geçen 47 yılda bakın nasıl değişti...

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında.

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını şimdi tanımak imkansız! Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı aradan geçen 47 yılda bakın nasıl değişti...

Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız...

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını şimdi tanımak imkansız! Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı aradan geçen 47 yılda bakın nasıl değişti...

''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi geçtiğimiz yıllarda biraraya gelmişti.

SON DAKİKA