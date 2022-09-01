Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ'a yıllar acımadı! Tanınmaz halde...
Giriş Tarihi: 01.09.2022 06:37

Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ'a yıllar acımadı! Tanınmaz halde...

Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu. Kapıcılar Kralı'ndaki dolandırıcı Mahir'in ortağı rolüyle hafızalardan silinmeyen Sevda Ferdağ'a yıllar acımadı. erçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ'ın son hali sosyal medyada merak konusu oldu. Yeşilçam'ın güzel yıldızına yıllar acımadı. İşte Kapıcılar Kralı'nın kızıl güzeli Sevda Ferdağ'ın değişimi ve Yeşilçam'ın güzel yıldızlarının son halleri...

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ’a yıllar acımadı! Tanınmaz halde...

Kemal Sunal'ın yer aldığı unutulmaz filmlerden biri de Kapıcılar Kralı'ydı. Filmde kızıl saçlarıyla hafızalardan silinmeyen Sevda Ferdağ'ın son hali gündem oldu. Şimdilerde 79 yaşında olan Yeşilçam'ın efsane ismi Sevda Ferdağ'a yıllar acımazsız davrandı. Bakın yıllar usta oyuncu Sevda Ferdağ'ı nasıl değiştirdi.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ’a yıllar acımadı! Tanınmaz halde...

Hafızalara kazınan "Kapıcılar Kralı" filminde Kemal Sunal ile birlikte rol alan, 'Mahir'in ortağı rolünde seyirciyle buluşan Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ’a yıllar acımadı! Tanınmaz halde...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Kapıcılar Kralı filminin güzel yıldızı Sevda Ferdağ'ın değişimi ve sizin için derlediğimiz Yeşilçam güzellerinin son halleri...

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ’a yıllar acımadı! Tanınmaz halde...

Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ’a yıllar acımadı! Tanınmaz halde...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

SON DAKİKA