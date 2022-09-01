Giriş Tarihi: 01.09.2022 06:37

Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ'a yıllar acımadı! Tanınmaz halde...

Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu. Kapıcılar Kralı'ndaki dolandırıcı Mahir'in ortağı rolüyle hafızalardan silinmeyen Sevda Ferdağ'a yıllar acımadı. erçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ'ın son hali sosyal medyada merak konusu oldu. Yeşilçam'ın güzel yıldızına yıllar acımadı. İşte Kapıcılar Kralı'nın kızıl güzeli Sevda Ferdağ'ın değişimi ve Yeşilçam'ın güzel yıldızlarının son halleri...