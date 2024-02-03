Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar!

114.Bölüm Özeti:

"İnsanlar da fotoğraf gibi; ne kadar büyütürsen, o kadar düşüyor kalitesi!"

Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalırken, Orhanlar da onu kurtarabilmek için bir çözüm aramaktadırlar.