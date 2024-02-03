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Giriş Tarihi: 03.02.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 10:37

Kardeşlerim'de Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar!

114.Bölüm Özeti:

"İnsanlar da fotoğraf gibi; ne kadar büyütürsen, o kadar düşüyor kalitesi!"

Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalırken, Orhanlar da onu kurtarabilmek için bir çözüm aramaktadırlar.

Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar!

İzlediği görüntüyle, Şevval hakkındaki gerçekleri öğrenen Tolga, büyük bir açmaza girer.

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Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar!

Gülten tarafından köşeye sıkıştırılan Akif'in, altta kalmaya hiç niyeti yoktur.

Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar!

Ömer ile Oğulcan, aldıkları şaşırtıcı karar sonucunda, evin üzerindeki borcu kaldırabilmek için, canla başla çalışmaya başlarlar.

Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı: "Bu yılın birincisi Ömer Eren!"

Kardeşlerim’de Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar!

Berk ile Ayla arasındaki ipler, Gökhan yüzünden iyice gerilirken, Aybike'nin ayağına bu sefer hiç beklemediği bir fırsat gelir.

Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı: "O çok savunduğun Asiye'ye anlattım ben her şeyi..."

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