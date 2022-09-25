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Haberler Galeri 'Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın' Masterchef Barbaros kaslı vücudu ile şov yaptı! Barbaros Yoloğlu son hali olay oldu!
Giriş Tarihi: 25.09.2022 06:53

'Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın' Masterchef Barbaros kaslı vücudu ile şov yaptı! Barbaros Yoloğlu son hali olay oldu!

MasterChef'e 2020 yılında katıldığı ilk günden itibaren, konuşmaları ve yemek yapma konusundaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaros Yoloğlu, finale kadar gelmiş ama Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu yarışmadan sonra aldı yürüdü. Kendi restoranını işleten Barbaros Yoloğlu yemek akademisi de kurdu. Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu son olarak Serhat Doğramacı'nın düğününde ortaya çıkmıştı. Barbaros Yoloğlu'nun son hali ilgi odağı oldu. Masterchef Barbaros 100 günlük yoğun diyet ve spor ile öyle bir değişti ki ağızlar açık kaldı! Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun son haline "Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın" yorumları yapıldı. İşte geçmişte oldukça kilolu olduğu fotoğraflarla takipçilerini şaşırtan Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun değişimi...

’Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın’ Masterchef Barbaros kaslı vücudu ile şov yaptı! Barbaros Yoloğlu son hali olay oldu!

Masterchef ile ünlenen Şef Barbaros Yoloğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı.

’Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın’ Masterchef Barbaros kaslı vücudu ile şov yaptı! Barbaros Yoloğlu son hali olay oldu!

MasterChef'e 2020 yılında katıldığı ilk günden itibaren, konuşmaları ve yemek yapma konusundaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaros Yoloğlu, finale kadar gelmiş ama Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı.

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’Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın’ Masterchef Barbaros kaslı vücudu ile şov yaptı! Barbaros Yoloğlu son hali olay oldu!

Şeflerin de takdirini kazanan, yarışmanın en gözde isimlerinden biri olmayı başaran Barbaros Yoloğlu yarışmadan sonra aldı yürüdü.

’Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın’ Masterchef Barbaros kaslı vücudu ile şov yaptı! Barbaros Yoloğlu son hali olay oldu!

Kendi restoranını işleten Barbaros Yoloğlu yemek akademisi de kurdu.

’Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın’ Masterchef Barbaros kaslı vücudu ile şov yaptı! Barbaros Yoloğlu son hali olay oldu!

Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu son olarak Serhat Doğramacı'nın düğününde ortaya çıkmıştı.

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