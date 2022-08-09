Giriş Tarihi: 09.08.2022 06:56

'Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın' Masterchef Barbaros kaslı vücudu ile şov yaptı! Barbaros Yoloğlu'nun son hali 'yok artık' dedirtti!

MasterChef'e 2020 yılında katıldığı ilk günden itibaren, konuşmaları ve yemek yapma konusundaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaros Yoloğlu, finale kadar gelmiş ama Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu yarışmadan sonra aldı yürüdü. Kendi restoranını işleten Barbaros Yoloğlu yemek akademisi de kurdu. Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu son olarak Serhat Doğramacı'nın düğününde ortaya çıkmıştı. Barbaros Yoloğlu'nun son hali ilgi odağı oldu. Masterchef Barbaros 100 günlük yoğun diyet ve spor ile öyle bir değişti ki ağızlar açık kaldı! Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun son haline "Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın" yorumları yapıldı. İşte geçmişte oldukça kilolu olduğu fotoğraflarla takipçilerini şaşırtan Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun değişimi...