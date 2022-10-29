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Haberler Galeri Keloğlan'ın Fatma'sı Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusundan başkası değil... Meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş!
Giriş Tarihi: 29.10.2022 13:54

Keloğlan'ın Fatma'sı Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusundan başkası değil... Meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş!

Ekranlarda bir dönem boy gösteren isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncuların şimdilerde neler yaptıkları ve son halleri hayranlarının ilgisini çekiyor. Son olarak "Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlarıyla içimizi ısıtan güzeller güzeli oyuncusu Fatma'yla ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Keloğlan'ın Fatma'sının, "Aşk-ı Memnu"nun çok ünlü oyuncusu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Yeşilçam'ın güzel oyuncusu meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş... Meğer ünlü oyuncunun Kınalı Kar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi ve Çocuklar Duymasın gibi ünlü dizilerde rol alan Keloğlan'ın Fatma'sı bakın hangi ünlü oyuncuymuş?

Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusundan başkası değil... Meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş!

"Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlı güzeli Fatma meğer yıllardır izlediğimiz sevilen oyuncuymuş.

Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusundan başkası değil... Meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş!

Yeşilçam'ın efsanevi eseri Keloğlan filmi yeniden gündeme geldi. Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sını görenler şok oluyor.

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Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusundan başkası değil... Meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş!

Ekranlarda bir dönem boy gösteren isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncuların şimdilerde neler yaptıkları ve son halleri hayranlarının ilgisini çekiyor. Son olarak "Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlarıyla içimizi ısıtan güzeller güzeli oyuncusu Fatma'yla ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusundan başkası değil... Meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş!

Keloğlan'ın Fatma'sının, "Aşk-ı Memnu"nun çok ünlü oyuncusu olduğunu öğrenenler şoke oldu!

Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusundan başkası değil... Meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş!

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş...

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