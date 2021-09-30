Kemal Sunal’ın Şendul Şaban’da kızını canlandıran isim öyle biri çıktı ki duyan şaşıp kaldı!

Kemal Sunal'ın 1985 yapımı filmi Şendul Şaban işsiz kalan Şaban'la sekreter eşinin komik hikayesini anlatıyordu. Bu filmde Kemal Sunal'a Nevra Serezli ve Halit Akçatepe gibi oyuncular da eşlik ediyordu. Şendul Şaban'ın yönetmen koltuğunda ise sinemanın efsanesi Kartal Tibet vardı. Gösterime girdiği dönemden bugüne büyük beğeni toplayan filmde Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Yeşilçam'a damga vuran Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik kız Kemal Sunal'ın gerçek kızı Ezo Sunal'dan başkası değil. İşte babası Kemal Sunal ile aynı filmde oynama şansına erişen güzel oyuncu Ezo Sunal...