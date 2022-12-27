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Haberler Galeri Kenan Işık'ın son durumu nasıl? 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumunu en yakınları açıkladı!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:10

Kenan Işık'ın son durumu nasıl? 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumunu en yakınları açıkladı!

"Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın efsane sunucusu Kenan Işık, tam sekiz sene önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirmişti. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında olan Işık, 2014 yılından beri komada. Zaman zaman sağlık durumu merak edilen Kim Milyoner Olmak İster? programının unutulmaz sunucusu Kenan Işık ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Usta oyuncunun arkadaşı Ozan Zeybek'ten sevindiren bir haber geldi. İşte usta sanatçı Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında merak edilenler. İşte detaylar...

Kenan Işık’ın son durumu nasıl? 8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın sağlık durumunu en yakınları açıkladı!

Usta sanatçı ve "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının efsane sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı. Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti.

Kenan Işık’ın son durumu nasıl? 8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın sağlık durumunu en yakınları açıkladı!

Tam 8 yıldır komada olan sanatçının son durumu merak ediliyordu. Bugün Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi geldi.

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Kenan Işık’ın son durumu nasıl? 8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın sağlık durumunu en yakınları açıkladı!

Sanatçının son durumunu son olarak arkadaşı Ozan Zeybek paylaşmıştı.

Kenan Işık’ın son durumu nasıl? 8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın sağlık durumunu en yakınları açıkladı!

Zeybek, usta sanatçıya çok iyi bakıldığını ve vücudunda herhangi bir yaralanmanın olmadığını ve kilo kaybı yaşamadığını söylemişti.

Kenan Işık’ın son durumu nasıl? 8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın sağlık durumunu en yakınları açıkladı!

İŞTE KENAN IŞIK'IN SON DURUMU!

Tam 8 yıldır komada ve bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık'ın son hali ile ilgili olarak ailesi ve arkadaşlarından yeni bir açıklama geldi.

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