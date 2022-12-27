Kenan Işık’ın son durumu nasıl? 8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın sağlık durumunu en yakınları açıkladı!

"Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın efsane sunucusu Kenan Işık, tam sekiz sene önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirmişti. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında olan Işık, 2014 yılından beri komada. Zaman zaman sağlık durumu merak edilen Kim Milyoner Olmak İster? programının unutulmaz sunucusu Kenan Işık ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Usta oyuncunun arkadaşı Ozan Zeybek'ten sevindiren bir haber geldi. İşte usta sanatçı Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında merak edilenler. İşte detaylar...