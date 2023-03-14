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Haberler Galeri Kendisini darbeden evli sevgilisinden şikayetçi olmuştu! Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ barıştı
Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:35

Kendisini darbeden evli sevgilisinden şikayetçi olmuştu! Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ barıştı

Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, evli olan Tiktok fenomeni Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyordu. Kanayan kulağının fotoğrafını paylaşan Betkayan, sevgilisi tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi. Melis Buse Betkayan, katıldığı canlı yayında Reşit Bozdağ ile barıştığını söyleyerek herkesi şaşırttı.

Kendisini darbeden evli sevgilisinden şikayetçi olmuştu! Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ barıştı

Yıllar önce katıldığı Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olmuştu. Yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettiren Melis Buse Betkayan, şimdi de özel hayatı ile gündem oldu.

Kendisini darbeden evli sevgilisinden şikayetçi olmuştu! Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ barıştı

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan, evli olan evli olan Tiktok fenomeni Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyordu.

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Kendisini darbeden evli sevgilisinden şikayetçi olmuştu! Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ barıştı

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan, evli olan Tiktok fenomeni sevgilisiyle olaylı şekilde ayrıldı.

Kendisini darbeden evli sevgilisinden şikayetçi olmuştu! Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ barıştı

Betkayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, sevgilisi tarafından evininin basılıp darbedildiğini söyledi.

Kendisini darbeden evli sevgilisinden şikayetçi olmuştu! Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ barıştı

Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan, yaşadığı şiddeti paylaştı.

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