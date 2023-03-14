Kendisini darbeden evli sevgilisinden şikayetçi olmuştu! Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ barıştı

Yıllar önce katıldığı Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olmuştu. Yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettiren Melis Buse Betkayan, şimdi de özel hayatı ile gündem oldu.