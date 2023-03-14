Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:22
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
12:35
Kendisini darbeden evli sevgilisinden şikayetçi olmuştu! Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ barıştı
Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, evli olan Tiktok fenomeni Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyordu. Kanayan kulağının fotoğrafını paylaşan Betkayan, sevgilisi tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi. Melis Buse Betkayan, katıldığı canlı yayında Reşit Bozdağ ile barıştığını söyleyerek herkesi şaşırttı.