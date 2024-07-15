Kılıbık filminde Kemal Sunal’ın oğlunu oynamıştı... Kılıbık’ın Erol’u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kılıbık tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor.

Kamil bir yandan oğlunun okulu, diğer yandan karısının müsrifliği yüzünden bir türlü belini doğrultamaz. Üstelik ev sahibi Müslüm Efendi, Kamil'i evden atmak için türlü numaralar yapmaktadır. Ancak ev sahibinin zorlamalarına karşı Kamil karakola gitmeye yanaşmaz. Karakola ne zaman işi düşse, haksız konuma düşen Kamil bu nedenle korkmaktadır. Sonunda korkusunu yenerek karakola gitmeye karar verir. Ancak uğursuzluk bu defa da Kamil'in yakasını bırakmaz. Polis, Kamil'i ünlü kanun kaçağı Karabela olduğu gerekçesiyle tutuklar. Kamil, gittiği karakolda başına gelenler yüzünden ailesi ve mahalle sakileri tarafından korkulan biri haline gelmiştir.