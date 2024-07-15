Kılıbık filminde Kemal Sunal’ın oğlunu oynamıştı... Kılıbık’ın Erol’u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!

Giriş Tarihi: 15.07.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
16:56
İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinin en sevilenlerinden olan Kılıbık'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kılıbık tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. Kılıbık filminde usta isimlerin oğullarını canlandıran genç oyuncunun Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Şimdilerde 59 yaşında olan Kılıbık'ın Erol'u bakın hangi usta oyuncunun kardeşiymiş... İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...