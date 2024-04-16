Giriş Tarihi: 16.04.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
06:58
"Kim der ki anneanne" Tatlı Kaçıklar'ın sarışın güzeli Yıldız Kaplan yıllara meydan okuyor! Yıldız Kaplan fit haliyle hayran bıraktı!
Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizisinde güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yıldız Kaplan şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. Uzun yıllardır oyunculuk yapamayan Yıldız Kaplan bir ara albüm de çıkarmıştı. Şimdilerde 53 yaşında olan Yıldız Kaplan, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Işıl Donat'ın 3 çocuğuna anneannelik yaparken, ayrıca zamanının büyük bir kısmını oğlu Akif'e ayırıyor. İşte Tatlı Kaçıklar'ın güzeli 2 çocuklu 3 torunlu Yıldız Kaplan'ın son hali...