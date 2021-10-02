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Haberler Galeri 'Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster’de ‘John Wick’ sorusundan elendi!
Giriş Tarihi: 02.10.2021 00:00 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 00:00

'Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster’de ‘John Wick’ sorusundan elendi!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yayınlanan bu bölümde Necmettin Korkutan isimli yarışmacı, yarışmada başarılı bir performans sergiledi. 100 bin TL'lik ödüle kadar gelen yarışmacı, 'John Wick' ile ilgili soruyu doğru cevaplasaydı 200 bin TL'lik soruyu açtıracaktı. İşte gecede yaşananlar…

’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Yarışmacı, ’Kim Milyoner Olmak İster’de ‘John Wick’ sorusundan elendi!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Yarışmacı, ’Kim Milyoner Olmak İster’de ‘John Wick’ sorusundan elendi!

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Yarışmacı, ’Kim Milyoner Olmak İster’de ‘John Wick’ sorusundan elendi!

Yayınlanan bu bölümde Necmettin Korkutan isimli yarışmacı katıldı. Yarışmacı başarılı performansıyla göz doldurdu.

'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster'de 'John Wick' sorusundan elendi! | Video

’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Yarışmacı, ’Kim Milyoner Olmak İster’de ‘John Wick’ sorusundan elendi!

Yarışmacı, 30 bin TL'lik barajı aştı.

’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Yarışmacı, ’Kim Milyoner Olmak İster’de ‘John Wick’ sorusundan elendi!

Yarışmacı, 100 bin TL'lik ödüllü soruya kadar ulaştı.

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