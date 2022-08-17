Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:42
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
11:30
'Kısmetse Olur' Melis estetikle bambaşka biri oldu! Tanımak imkansız
Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacıları değişimleriyle sosyal medyada merak konusu oluyor. Özellikle yarışmanın kurgu olduğu itirafıyla dikkatleri çeken sivri dilli gelin adayı Melis Buse Betkayan'ın estetikli son hali şoke etti. Yarışmanın ardından oldukça değiştiği gözlenen fenomen isim, geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta tanınmaz hale geldi. İşte Melis Buse Betkayan'ın görenleri şaşkına çeviren estteikli değişimi...