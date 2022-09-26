Giriş Tarihi: 26.09.2022 14:27
'Kısmetse Olur' Melis estetikle değişimiyle dudak uçuklattı! Görenler tanımakta güçlük çekti
Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacıları değişimleriyle sosyal medyada merak konusu oluyor. Özellikle yarışmanın kurgu olduğu itirafıyla dikkatleri çeken sivri dilli gelin adayı Melis Buse Betkaya'nın estetikli son hali şoke etti. Yarışmanın ardından oldukça değiştiği gözlenen fenomen isim, geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta tanınmaz hale geldi. İşte Melis Buse Betkaya'nın görenleri şaşkına çeviren estteikli değişimi...