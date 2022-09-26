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Giriş Tarihi: 26.09.2022 14:27

'Kısmetse Olur' Melis estetikle değişimiyle dudak uçuklattı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacıları değişimleriyle sosyal medyada merak konusu oluyor. Özellikle yarışmanın kurgu olduğu itirafıyla dikkatleri çeken sivri dilli gelin adayı Melis Buse Betkaya'nın estetikli son hali şoke etti. Yarışmanın ardından oldukça değiştiği gözlenen fenomen isim, geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta tanınmaz hale geldi. İşte Melis Buse Betkaya'nın görenleri şaşkına çeviren estteikli değişimi...

’Kısmetse Olur’ Melis estetikle değişimiyle dudak uçuklattı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Bir dönemin popüler evlilik programları arasında yer alan Kısmetse Olur'un yarışmacısı Melis Buse Betkayan, son haliyle sosyal medyayı salladı. Kısmetse Olur'un dikkat çeken isimlerinden olan Melis Buse Betkayan, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Pozlarını takipçileriyle paylaşan Betkayan'ın estetikli değişimi görenleri şaşırttı.

’Kısmetse Olur’ Melis estetikle değişimiyle dudak uçuklattı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Yarışmanın sona ermesinin ardından her şeyin yalan olduğunu ve orada çok eğlendiğini itiraf eden Melis Buse Betkayan geçirdiği estetiklerle adeta tanınmaz hale geldi.

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’Kısmetse Olur’ Melis estetikle değişimiyle dudak uçuklattı! Görenler tanımakta güçlük çekti

İşte 'Kısmetse Olur' Melis'in son hali...

’Kısmetse Olur’ Melis estetikle değişimiyle dudak uçuklattı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Kısmetse Olur evinde hem yaşadığı aşk hem de arkadaş ilişkileri ile çok konuşulan Melis'in son hali ağızları açık bıraktı.

’Kısmetse Olur’ Melis estetikle değişimiyle dudak uçuklattı! Görenler tanımakta güçlük çekti

Seda Akgül'ün sunduğu Kısmetse Olur yarışmasının popüler ismi olan Melis Buse Betkaya'nın yeni halini görenler tanımakta zorlandı.

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