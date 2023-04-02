Giriş Tarihi: 02.04.2023 11:10
Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
11:12
Kısmetse Olur'un Melis’i evli sevgilisine saldırdı! Küfürler havada uçuştu
Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, evli olan Tiktok fenomeni Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyordu. Kanayan kulağının fotoğrafını paylaşan Betkayan, sevgilisi tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olduğunu söylemişti. Melis Buse Betkayan, katıldığı canlı yayında Reşit Bozdağ ile barıştığını söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. İkili arasında sular bir türlü durulmuyor. Melis Buse Betkayan, evli ve 2 çocuk babası olan Tiktok fenomeni sevgilisini darbetmesiyle gündem oldu. O anları paylaşan Reşit Bozdağ, "Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu." notunu düştü.