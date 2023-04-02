Kısmetse Olur’un Melis’i evli sevgilisine saldırdı! Küfürler havada uçuştu

Bozdağ, görüntüleri "Geçen sefer de böyle oldu ama ispatlayamadığım için herkes ona inandı. Ben hiç yorum yapmayacağım. Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu." notunu düştü.

Melis Buse Betkayan ise görüntülerin ardından videolu paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:Ben erkek olsam dayak yedim diye o yalanı söylemeye utanırım. Sen zaten yalancısın. 3 lafından 5'i yalan. Tırmık attım başka ne yapabilirim ki? Başka neye gücüm yetebilir? Kadınların silahı tırnaktır arkadaşlar.