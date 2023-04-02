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Haberler Galeri Kısmetse Olur'un Melis’i evli sevgilisine saldırdı! Küfürler havada uçuştu
Giriş Tarihi: 02.04.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 11:12

Kısmetse Olur'un Melis’i evli sevgilisine saldırdı! Küfürler havada uçuştu

Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, evli olan Tiktok fenomeni Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyordu. Kanayan kulağının fotoğrafını paylaşan Betkayan, sevgilisi tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olduğunu söylemişti. Melis Buse Betkayan, katıldığı canlı yayında Reşit Bozdağ ile barıştığını söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. İkili arasında sular bir türlü durulmuyor. Melis Buse Betkayan, evli ve 2 çocuk babası olan Tiktok fenomeni sevgilisini darbetmesiyle gündem oldu. O anları paylaşan Reşit Bozdağ, "Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu." notunu düştü.

Kısmetse Olur’un Melis’i evli sevgilisine saldırdı! Küfürler havada uçuştu

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi tarafından darbedildiğini iddia eden Melis Buse Betkayan, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu gün Bozdağ ile yeniden barıştı. İkili, sosyal medya hesaplarından aşklarına ilişkin paylaşımları sürdürerek eleştirilere yanıt verdi. Son olarak bir kez daha yollarını ayırma kararı alan çiftten şiddet videosu geldi. Reşit Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Betkayan'dan şiddet gördüğü anları paylaştı.

Kısmetse Olur’un Melis’i evli sevgilisine saldırdı! Küfürler havada uçuştu

Genç ismin annesinin de yer aldığı videoda, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu duyuldu. Betkayan'ın, abajur ile sevgilisinin kafasına vurması da dikkat çekti.

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Kısmetse Olur’un Melis’i evli sevgilisine saldırdı! Küfürler havada uçuştu

Bozdağ, görüntüleri "Geçen sefer de böyle oldu ama ispatlayamadığım için herkes ona inandı. Ben hiç yorum yapmayacağım. Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu." notunu düştü.

Melis Buse Betkayan ise görüntülerin ardından videolu paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:Ben erkek olsam dayak yedim diye o yalanı söylemeye utanırım. Sen zaten yalancısın. 3 lafından 5'i yalan. Tırmık attım başka ne yapabilirim ki? Başka neye gücüm yetebilir? Kadınların silahı tırnaktır arkadaşlar.

Kısmetse Olur’un Melis’i evli sevgilisine saldırdı! Küfürler havada uçuştu

NE OLMUŞTU?

Yıllar önce katıldığı Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olmuştu. Yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettiren Melis Buse Betkayan, şimdi de özel hayatı ile gündem oldu.

Kısmetse Olur’un Melis’i evli sevgilisine saldırdı! Küfürler havada uçuştu

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan, evli olan evli olan Tiktok fenomeni Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyordu.

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