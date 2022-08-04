Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbisesiyle karavanda poz verdi! Instagram'ı yıktı geçti! "Adama her şey mi yakışır"

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, Fransa'nın başkenti Paris'te 20 Şubat 2016'da dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, geçen nisan ayında ilk oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Şimdilerde Beren Saat ile yıllar sonra sinema filmi için bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından set hallerini paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ, pembe takım elbisesiyle çektirdiği karesini yayınladı. Tatlıtuğ'un, beğeni ve yorum yağan pozu sosyal medyayı salladı.