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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbisesiyle karavanda poz verdi! Instagram'ı yıktı geçti! "Adama her şey mi yakışır"
Giriş Tarihi: 04.08.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 12:38

Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbisesiyle karavanda poz verdi! Instagram'ı yıktı geçti! "Adama her şey mi yakışır"

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, Fransa'nın başkenti Paris'te 20 Şubat 2016'da dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, geçen nisan ayında ilk oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Şimdilerde Beren Saat ile yıllar sonra sinema filmi için bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından set hallerini paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ, pembe takım elbisesiyle çektirdiği karesini yayınladı. Tatlıtuğ'un, beğeni ve yorum yağan pozu sosyal medyayı salladı.

Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbisesiyle karavanda poz verdi! Instagram’ı yıktı geçti! Adama her şey mi yakışır

6 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer çifti, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve 3 ay önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbisesiyle karavanda poz verdi! Instagram’ı yıktı geçti! Adama her şey mi yakışır

Doğumdan kısa süre sonra oğulları için Filipinli bir bakıcı tutan ünlü çift, İngilizce bilen bakıcıya 1.400 dolar yani yaklaşık 25 bin TL maaş vermeye başlamıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbisesiyle karavanda poz verdi! Instagram’ı yıktı geçti! Adama her şey mi yakışır

HEMŞİREYE 20 BİN TL MAAŞ

Dadının ayrıca vize, sigorta ve yılda bir defa Filipinler'e gidiş/dönüş uçak masrafı da Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi tarafından karşılanıyordu.

Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbisesiyle karavanda poz verdi! Instagram’ı yıktı geçti! Adama her şey mi yakışır

Başak Dizer, şimdi de Türk bir bebek hemşiresiyle anlaştı. Ünlü çift, bebekleri için anlaştıkları Türk hemşireye de dedikodulara göre 20 bin TL maaş ödüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ pembe takım elbisesiyle karavanda poz verdi! Instagram’ı yıktı geçti! Adama her şey mi yakışır

Takvim'in haberine göre böylece çift, her ay bebekleri için 45 bin TL'yi gözden çıkartıyor.

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