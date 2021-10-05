Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni pozları ile çıtayı arşa çıkardı! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a "Yaktın bizi Behlül Haznedar" yorumları yağdı...

Modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında yer alıyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ nadiren yaptığı paylaşımlarla bir anda gündem olmayı başarıyor. Son olarak 'Into the night' dizisinde boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ yeni pozları ile Instagram'ı adeta salladı. Tatlıtuğ son olarak desenli gömleğiyle çekildiği yeni bir karesini takipçilerini beğenisine sundu. Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımına, "Yaktın bizi Behlül" yorumları yağdı. Birçok takipçisinin "Başak'ı çok kıskanıyorum' yorumları yaptığı pozları ile Kıvanç Tatlıtuğ beğeni yağmuruna tutuldu.