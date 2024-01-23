Kızı Yasmin Erbil'in "Babalık görmedim" sözlerine Mehmet Ali Erbil'den yanıt geldi! Baba-kızın arasını ne açtı?

Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil "Çok fazla babalık görmedim, babamdan yaram var" demişti. Kızı Yasmin Erbil'in sert sözlerine Mehmet Ali Erbil bakın ne dedi...