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Haberler Galeri Kızı Yasmin Erbil'in "Babalık görmedim" sözlerine Mehmet Ali Erbil'den yanıt geldi! Baba-kızın arasını ne açtı?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 11:01

Kızı Yasmin Erbil'in "Babalık görmedim" sözlerine Mehmet Ali Erbil'den yanıt geldi! Baba-kızın arasını ne açtı?

Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile kısa süreli ayrılığın ardından yeniden evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin Erbil'e de yanıt geldi. Mehmet Ali Erbil'in en popüler çocuğu olan Yasmin Erbil son olarak yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil "Çok fazla babalık görmedim, babamdan yaram var" demişti. Kızı Yasmin Erbil'in sert sözlerine Mehmet Ali Erbil bakın ne dedi... İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları...

Kızı Yasmin Erbil’in Babalık görmedim sözlerine Mehmet Ali Erbil’den yanıt geldi! Baba-kızın arasını ne açtı?

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil son olarak babası hakkında sitemkar ifadelerde bulunmuş "Babalık görmedim" demişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen sözler sonrası gözler Mehmet Ali Erbil'e çevrilmişti.

Kızı Yasmin Erbil’in Babalık görmedim sözlerine Mehmet Ali Erbil’den yanıt geldi! Baba-kızın arasını ne açtı?

Genç sevgisi Gülseren Ceylan ile kısa süreli ayrılığın ardından yeniden evliliğe sıcak bakan ve baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin Erbil'e de yanıt geldi.

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Kızı Yasmin Erbil’in Babalık görmedim sözlerine Mehmet Ali Erbil’den yanıt geldi! Baba-kızın arasını ne açtı?

Mehmet Ali Erbil'in en popüler çocuğu olan sunuculuk da yapan Yasmin Erbil son olarak yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu.

Kızı Yasmin Erbil’in Babalık görmedim sözlerine Mehmet Ali Erbil’den yanıt geldi! Baba-kızın arasını ne açtı?

Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil "Çok fazla babalık görmedim, babamdan yaram var" demişti. Kızı Yasmin Erbil'in sert sözlerine Mehmet Ali Erbil bakın ne dedi...

Kızı Yasmin Erbil’in Babalık görmedim sözlerine Mehmet Ali Erbil’den yanıt geldi! Baba-kızın arasını ne açtı?

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları...

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