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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç'un 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...
Giriş Tarihi: 17.11.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 13:20

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç'un 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisi Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimleri başrolde buluşturuyor. Ancak dizide bazı oyuncular var ki gerek rolleri gerekse performansları ile başrollerden daha çok konuşuluyor. O isimlerden biri de Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç. Mücadeleci ruhuyla dikkat çeken ve asla pes etmeyip aşkının peşinden giden Nursema rolünü başarıyla canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak ediliyor. Hakkında araştırma yapanlar Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un ünlü oyuncu ile evli olduğunu ilk kez öğrendiklerinde ise çok şaşırıyor. İşte, Ceren Karakoç'un 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu o isim…

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımları arasında yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Dizide mücadeleci ruhuyla dikkat çeken ve ne olursa olsun aşkının peşinden giden Nursema karakteri, Ceren Yalazoğlu'nun oyunculuğuyla hayat buluyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Sergilediği performans ile izleyicilerden tam not alan Ceren Yalazoğlu Karakoç, özel hayatıyla merak konusu oluyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

40 yaşındaki ünlü oyuncunun yaşamı ve kariyerinin yanı sıra özel hayatı da mercek altına alındı.

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