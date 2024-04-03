Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
13:37
'Kocam benim' mesajı kafa karıştırdı! Ayşe Hatun Önal evlendi mi?
Ayşe Hatun Önal'ın paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Kalbe Ben', 'Çak Bir Selam', 'Güm Güm', 'Olay', 'Efsane' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Hatun Önal, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Adını gizlediği erkek arkadaşıyla çekildiği karesine yazdığı "Kocam benim" mesajıyla kafa karıştıran Önal'ın, evlenip evlenmediği merak konusu oldu.