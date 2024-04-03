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Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 13:37

'Kocam benim' mesajı kafa karıştırdı! Ayşe Hatun Önal evlendi mi?

Ayşe Hatun Önal'ın paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Kalbe Ben', 'Çak Bir Selam', 'Güm Güm', 'Olay', 'Efsane' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Hatun Önal, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Adını gizlediği erkek arkadaşıyla çekildiği karesine yazdığı "Kocam benim" mesajıyla kafa karıştıran Önal'ın, evlenip evlenmediği merak konusu oldu.

’Kocam benim’ mesajı kafa karıştırdı! Ayşe Hatun Önal evlendi mi?

1999'da Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen model, oyuncu ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

’Kocam benim’ mesajı kafa karıştırdı! Ayşe Hatun Önal evlendi mi?

45 yaşındaki ünlü isim, son olarak 237 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladığı bir fotoğrafla adından söz ettirdi.

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’Kocam benim’ mesajı kafa karıştırdı! Ayşe Hatun Önal evlendi mi?

"ÇOK SEVİYORUM SENİ"

Önal, gizemli bir erkekle çekildiği karesine yazdığı "Kocam benim, çok seviyorum seni" notuyla kafaları karıştırdı. Önal ayrıca paylaşımına 'A' harfiyle birlikte nazar boncuğu emojisi de ekledi.

’Kocam benim’ mesajı kafa karıştırdı! Ayşe Hatun Önal evlendi mi?

Ünlü ismin bu pozuna, tebrik mesajları yağdı. Takipçileri, Ayşe Hatun Önal'a; "Mutluluklar Ayşe Hanım", "Evlendiniz mi?", Çok mutlu ol Ayşe" gibi yorumlar yazdı.

’Kocam benim’ mesajı kafa karıştırdı! Ayşe Hatun Önal evlendi mi?

PAYLAŞIMINI SİLDİ!

Önal, kısa süre sonra kafalarda soru işareti yaratan bu paylaşımını sildi.

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