Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 11:42

"Kocasını kıskansa yeridir" Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya sarmaş dolaş! Sosyal medyayı sallayan pozlar!

Başarılı oyuncular Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde 'Aile' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya önceki gün afiş çekimlerine giderken görüntülenmişti. Çekimleri başlayan Aile dizisinin başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın sarmaş dolaş pozları sosyal medyaya sızdı. Birbirlerine çok yakıştırılan oyunculara beğeni yağarken Başak Dizer için ise "Eşini kıskansa yeridir" yorumları yapıldı. İşte hayranlarının heyecanla bekledikleri başarılı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın samimi pozları...