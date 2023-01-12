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Haberler Galeri "Kocasını kıskansa yeridir" Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya sarmaş dolaş! Sosyal medyayı sallayan pozlar!
Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 11:42

"Kocasını kıskansa yeridir" Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya sarmaş dolaş! Sosyal medyayı sallayan pozlar!

Başarılı oyuncular Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde 'Aile' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya önceki gün afiş çekimlerine giderken görüntülenmişti. Çekimleri başlayan Aile dizisinin başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın sarmaş dolaş pozları sosyal medyaya sızdı. Birbirlerine çok yakıştırılan oyunculara beğeni yağarken Başak Dizer için ise "Eşini kıskansa yeridir" yorumları yapıldı. İşte hayranlarının heyecanla bekledikleri başarılı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın samimi pozları...

Kocasını kıskansa yeridir Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya sarmaş dolaş! Sosyal medyayı sallayan pozlar!

Aile dizisinde partner olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın pozları sosyal medyayı salladı.

Kocasını kıskansa yeridir Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya sarmaş dolaş! Sosyal medyayı sallayan pozlar!

Başarılı oyuncular Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde 'Aile' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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Kocasını kıskansa yeridir Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya sarmaş dolaş! Sosyal medyayı sallayan pozlar!

Ekranlarda yeni yayınlanmaya başlayacak dizinin çalışmaları hız kesmeden başladı. Dizi için Özge Özpirinçci ile anlaşıldı derken başrol Serenay Sarıkaya'nın oldu.

Kocasını kıskansa yeridir Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya sarmaş dolaş! Sosyal medyayı sallayan pozlar!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı ilk kez bir araya getirecek projenin çekimleri de start aldı.

Kocasını kıskansa yeridir Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya sarmaş dolaş! Sosyal medyayı sallayan pozlar!

DİZİDEN İLK KARELER BASINA SIZDI

İki ünlü yıldızı buluşturan projenin başlayan çekimlerinde de ilk görüntüler basına sızmıştı...

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