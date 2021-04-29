Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Sosyal medyada fit haline övgüler yağdı!

Atv'nin en sevilen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kuruluş Osman da Hazal Hatun olarak gönüllere taht kuran Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı… Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Bozoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu. Usta oyuncunun son paylaşımında fit haline övgüler yağdı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yıllar içindeki değişimi ve sosyal medyadan son paylaştığı muhteşem fotoğrafı…