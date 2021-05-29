Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final yapan Aslıhan Güner kızıl saçlarından vazgeçti! Aslıhan Güner'in son hali ağızları açık bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde final yapan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin başrol oyuncularından Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslıhan Güner, sosyal medyada da oldukça dikkat çekiyor. Instagram'da 2,7 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisi final yaptıktan sonra imaj değişikliğine gitti. Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Aslıhan Güner, son haliyle takipçilerini şaşırttı!