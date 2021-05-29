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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final yapan Aslıhan Güner kızıl saçlarından vazgeçti! Aslıhan Güner'in son hali ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 29.05.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 09:25

dizisi final yapan kızıl saçlarından vazgeçti! 'in son hali ağızları açık bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde final yapan "" dizisinin başrol oyuncularından , başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kendisi gibi oyuncu olan ile mutlu bir evlilik sürdüren , sosyal medyada da oldukça dikkat çekiyor. 'da 2,7 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncu, "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisi final yaptıktan sonra imaj değişikliğine gitti. Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Aslıhan Güner, son haliyle takipçilerini şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final yapan Aslıhan Güner kızıl saçlarından vazgeçti! Aslıhan Güner'in son hali ağızları açık bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde final yapan "" dizisinin başrol oyuncularından , başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final yapan Aslıhan Güner kızıl saçlarından vazgeçti! Aslıhan Güner'in son hali ağızları açık bıraktı!

Kendisi gibi oyuncu olan ile mutlu bir evlilik sürdüren , sosyal medyada da oldukça dikkat çekiyor.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final yapan Aslıhan Güner kızıl saçlarından vazgeçti! Aslıhan Güner'in son hali ağızları açık bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde final yapan Kuzey Yıldızı dizisinin Yıldız'ı , yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final yapan Aslıhan Güner kızıl saçlarından vazgeçti! Aslıhan Güner'in son hali ağızları açık bıraktı!

'in sıradaki projesi merakla bekleniyor. Hayranları oyuncuyu sosyal medyadan mercek altına aldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final yapan Aslıhan Güner kızıl saçlarından vazgeçti! Aslıhan Güner'in son hali ağızları açık bıraktı!

ASLIHAN GÜNER'İN YENİ İMAJI

Oyuncunun bir ara hesabını kapatması ve hiç paylaşım yapmaması da şaşkınlık yaratmıştı.

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