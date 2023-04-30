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Haberler Galeri "Lolita olacağım" diyen Seda Sayan düşman çatlattı! Eşi Çağlar Ökten ile göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 30.04.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 14:35

"Lolita olacağım" diyen Seda Sayan düşman çatlattı! Eşi Çağlar Ökten ile göz kamaştırdı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Kısa süre önce kavga ettikleri iddialarıyla gündeme gelen, çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurduğu öne sürülmüştü. Jet hızıyla iddiaları yalanlayan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten ile evliliklerindeki birinci yılını kutladı. Usta sanatçının romantik paylaşımına eşinden yanıt gecikmedi. Alt yüz ve boyun estetiği geçiren Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile yakın arkadaşlarının düğününe katıldı. Saçlarını ektiren Çağlar Ökten'in ise burun ameliyatı da olacağı konuşuluyor.

Lolita olacağım diyen Seda Sayan düşman çatlattı! Eşi Çağlar Ökten ile göz kamaştırdı!

Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu.

Lolita olacağım diyen Seda Sayan düşman çatlattı! Eşi Çağlar Ökten ile göz kamaştırdı!

Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor.

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Lolita olacağım diyen Seda Sayan düşman çatlattı! Eşi Çağlar Ökten ile göz kamaştırdı!

KAVGA İDDİASI OLAY OLMUŞTU

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, geçen aylarda ise kavga ettikleri iddialarıyla gündeme gelmişti. Çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurduğu öne sürülmüştü.

Lolita olacağım diyen Seda Sayan düşman çatlattı! Eşi Çağlar Ökten ile göz kamaştırdı!

Seda Sayan, sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara '2. Sayfa' programında cevap vermişti. Olayın perde arkasını anlatan Sayan, şunları söylemişti:

Lolita olacağım diyen Seda Sayan düşman çatlattı! Eşi Çağlar Ökten ile göz kamaştırdı!

"Biz hafta sonu Hatay'daydık, dönmemiz akşam dokuzu buldu. Valizleri yerleştirdiğimiz odaya girdim bir baktım evin camı patlamış... Hemen odaya Çağlar'ı çağırdım, 'Nazara bak, koca balkon camı patlamış' dedim.

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