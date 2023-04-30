Giriş Tarihi: 30.04.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 14:35

"Lolita olacağım" diyen Seda Sayan düşman çatlattı! Eşi Çağlar Ökten ile göz kamaştırdı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Kısa süre önce kavga ettikleri iddialarıyla gündeme gelen, çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurduğu öne sürülmüştü. Jet hızıyla iddiaları yalanlayan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten ile evliliklerindeki birinci yılını kutladı. Usta sanatçının romantik paylaşımına eşinden yanıt gecikmedi. Alt yüz ve boyun estetiği geçiren Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile yakın arkadaşlarının düğününe katıldı. Saçlarını ektiren Çağlar Ökten'in ise burun ameliyatı da olacağı konuşuluyor.